Saiba tudo sobre o concurso ESA 2024

Você precisa conhecer o concurso ESA 2024, que oferece vagas para o Curso de Formação e Graduação de Sargentos nas áreas geral, música e saúde. Pois, o edital do concurso é publicado sempre no mês de abril de cada ano.

Neste artigo, vamos contar tudo sobre o concurso ESA 2024, desde os requisitos para participar até as etapas da seleção. Além disso, também vamos dar dicas de como se preparar para essa prova tão concorrida e disputada.

Requisitos para o concurso ESA 2024

Para se inscrever no concurso ESA 2024, é preciso atender a alguns requisitos básicos, que são:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 3º ano do ensino médio;

Ter no mínimo 17 anos e no máximo 24 anos de idade para as áreas geral e aviação, e ter no mínimo 17 anos e no máximo 26 anos de idade para as áreas música e saúde;

Ter altura mínima de 1,60m para os candidatos do sexo masculino e de 1,55m para as candidatas do sexo feminino;

Não ter sido julgado inapto para o serviço militar em qualquer Força Armada ou Auxiliar;

Não ter sido excluído ou licenciado a bem da disciplina de qualquer instituição militar, ou policial;

Não ter condenação por crime doloso ou contravenção penal;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo.

Além desses requisitos gerais, há também regras específicas para cada área de atuação. Enquanto, para a área geral, é preciso ter concluído ou estar cursando o curso técnico de nível médio relativo à especialidade pretendida.

Para a área música, é preciso comprovar habilidade na execução de partituras com instrumento musical correspondente a um dos naipes abrangidos pelas vagas estabelecidas no edital. Enquanto, para a área da saúde, é preciso possuir registro no órgão fiscalizador da profissão a que concorre.

Inscrições para o concurso ESA 2024

As inscrições para o concurso ESA 2024 devem ser feitas por meio do site oficial da Escola de Sargentos das Armas (ESA). Ademais, os candidatos que se enquadrarem nos critérios de isenção da taxa de inscrição devem solicitar o benefício no mesmo site da inscrição, de acordo do edital.

Desse modo, os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros devem preencher a autodeclaração no ato da inscrição. Assim como, se submeter à heteroidentificação durante a seleção.

Etapas do concurso ESA 2024

O concurso ESA 2024 será composto por três etapas: exame intelectual, valoração de títulos e exame de aptidão física.

A primeira etapa acontecerá no mês de outubro, em diversas cidades do país. Enquanto, a segunda etapa acontece em novembro, nas mesmas cidades da primeira etapa. Por fim, a última e terceira etapa acontece também em novembro, nas Unidades Escolares Tecnológicas do Exército (UETE).

Desse modo, o exame intelectual consistirá em uma prova objetiva com 50 questões, sendo:

Para a área geral: 12 questões de Português, 12 questões de Matemática, 12 questões de História e Geografia do Brasil, seis questões de Inglês e oito questões de Conhecimentos Específicos;

Para a área música: 12 questões de Português, 12 questões de Matemática, 12 questões de História e Geografia do Brasil, seis questões de Inglês e oito questões de Teoria Musical;

Para a área saúde: 12 questões de Português, 12 questões de Matemática, seis questões de História e Geografia do Brasil, seis questões de Inglês e 14 questões de Conhecimentos Específicos.

Além da prova objetiva, os candidatos da área música deverão realizar uma prova prática de habilitação musical. Em suma, que consistirá na execução de uma peça musical de livre escolha e de uma peça musical sorteada pela banca examinadora.

A valoração de títulos consistirá na atribuição de pontos aos candidatos que apresentarem certificados ou diplomas de cursos técnicos, ou superiores, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Enquanto, o exame de aptidão física consistirá na realização de quatro testes, sendo:

Corrida de 12 minutos;

Flexão de braços sobre o solo;

Abdominal supra;

Flexão de braços na barra fixa (para os candidatos do sexo masculino) ou flexão de braços no plano inclinado (para as candidatas do sexo feminino).

Dicas para se preparar para o concurso ESA 2024

O concurso ESA 2024 é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira militar e se tornar um sargento do Exército Brasileiro. Por isso, é preciso se preparar bem para essa prova tão desafiadora e disputada.

Então, para se preparar para o concurso ESA 2024, você pode seguir algumas dicas, como: