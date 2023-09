Saiba tudo sobre o edital do concurso DPE MS

Você quer fazer parte da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, um órgão que atua na defesa dos direitos dos cidadãos que não podem pagar por um advogado? Então, você precisa ficar por dentro do edital do concurso DPE MS, que divulgaram no dia 1º de setembro de 2023 e oferece 69 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Além disso, o certame também formará cadastro de reserva para futuras contratações.

Neste artigo, você vai saber tudo sobre o edital do concurso DPE MS, como os cargos, as vagas, os salários, as etapas, as provas, as inscrições e as dicas de estudo. Confira!

Quais são os cargos e as vagas do concurso DPE MS?

O concurso DPE MS contempla três categorias de cargos: Agente de Serviços Gerais, Técnico de Defensoria e Analista de Defensoria. Cada uma delas possui diferentes áreas de atuação e requisitos de escolaridade. Veja a seguir:

Agente de Serviços Gerais: são 3 vagas para as áreas de Manutenção de Infraestrutura e Motorista (I e II). O requisito é ter ensino fundamental completo e carteira nacional de habilitação (CNH) nas categorias B ou D, conforme o caso;

são 3 vagas para as áreas de Manutenção de Infraestrutura e Motorista (I e II). O requisito é ter ensino fundamental completo e carteira nacional de habilitação (CNH) nas categorias B ou D, conforme o caso; Técnico de Defensoria: são 42 vagas para as áreas Administrativa, Contábil e Informática. O requisito é ter ensino médio completo ou curso técnico na área específica;

são 42 vagas para as áreas Administrativa, Contábil e Informática. O requisito é ter ensino médio completo ou curso técnico na área específica; Analista de Defensoria: são 24 vagas para as áreas de Análise de Sistemas, Antropologia, Arquitetura, Banco de Dados, Contador, Desenvolvimento de Sistemas, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo ou Comunicação Social, Psicologia, Segurança da Informação, Serviço Social, Sociologia ou Ciências Sociais, Suporte Técnico de Redes e Técnico em Computação. O requisito é ter ensino superior completo na área específica e registro no conselho de classe, quando for o caso.

Quais são os salários e os benefícios do concurso DPE MS?

Os salários iniciais dos cargos variam de R$ 1.848,00 a R$ 5.428,50, conforme o nível de escolaridade. Além disso, os servidores da DPE MS também têm direito a alguns benefícios, como:

Auxílio-alimentação no valor de R$ 1.100,00;

Auxílio-saúde no valor de R$ 200,00;

Auxílio-transporte;

Adicional por tempo de serviço;

Gratificação natalina;

Férias anuais remuneradas;

Licença-prêmio.



Como serão as etapas e as provas do concurso DPE MS?

O concurso DPE MS terá duas etapas: prova objetiva e avaliação de títulos. A prova objetiva acontecerá no dia 3 de dezembro de 2023 na cidade de Campo Grande/MS e terá duração de 4 horas. Portanto, se prepare para ler e responder rapidamente, visto que, terá cerca de 3 minutos por questão.

Sendo assim, a prova objetiva terá 80 questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática (somente para o cargo de Agente), 10 questões de Conhecimentos Gerais (somente para os cargos de Técnico e Analista) e 60 questões de Conhecimentos Específicos.

A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e terá uma avaliação na escala de 0 a 100 pontos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50% do total da prova e não zerar nenhuma das disciplinas.

Ademais, a avaliação de títulos será realizada somente pelos candidatos aos cargos de nível superior, que forem aprovados na prova objetiva. Os títulos deverão ser enviados via internet no período previsto no cronograma do edital. A avaliação de títulos terá caráter apenas classificatório e será pontuada conforme os critérios estabelecidos no edital.

Como fazer a inscrição no concurso DPE MS?

As inscrições para o concurso DPE MS já estão abertas e pode se inscrever até o dia 16 de outubro de 2023, pelo site da banca organizadora, o Instituto AOCP. O valor da taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade do cargo, sendo R$ 45,00 para o nível fundamental, R$ 60,00 para o nível médio e R$ 75,00 para o nível superior.

O pagamento da taxa de inscrição deverá acontecer até o dia 17 de outubro de 2023. Portanto, ainda tem um bom prazo para realizar a inscrição.

Materiais de estudo para o concurso DPE MS

Para estudar para o concurso DPE MS, você pode contar com diversos materiais de estudo, como cursos online, videoaulas, podcasts, livros, apostilas, revistas e outros recursos que possam te ajudar a aprender e revisar os assuntos cobrados no concurso.

Uma boa dica é buscar materiais que sejam específicos para o concurso DPE MS e que os professores sejam especialistas na banca Instituto AOCP. Assim, você poderá ter acesso a dicas, macetes, resumos, mapas mentais e exercícios comentados que vão facilitar o seu aprendizado.

Não desista dos seus sonhos e siga em frente na sua jornada rumo à carreira pública na área jurídica. Boa sorte!