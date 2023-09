Saiba tudo sobre o novo concurso CRP SP com salários de R$ 7 mil

Você tem interesse em trabalhar no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP SP)? Então, fique atento, pois o edital do novo concurso CRP SP foi publicado em 23 de agosto de 2023. Aliás, o certame conta com a oferta de 275 vagas para cargos de nível médio e superior.

Os salários variam de R$ 2.829,00 a R$ 7.080,00. Além disso, conta com benefícios como vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde e plano odontológico. Neste artigo, vamos te mostrar os principais detalhes do concurso CRP SP, como cargos, vagas, salários, inscrições, provas e conteúdo programático.

Além do mais, você também vai conferir dicas de como se preparar para as provas e garantir a sua aprovação.

O concurso CRP SP oferece vagas para os seguintes cargos:

As inscrições para o concurso CRP SP estão abertas desde o dia 23 de agosto de 2023 e vão até o dia 22 de setembro de 2023. Dessa forma, os interessados devem acessar o site da banca organizadora, o Instituto Quadrix. Em seguida, devem, preencher o formulário online e pagar a taxa de inscrição, que varia de acordo com o cargo:

Os candidatos que se enquadrarem nos critérios de isenção da taxa deveriam solicitar o benefício no mesmo site da inscrição, entre os dias 23 e 25 de agosto de 2023.

O concurso CRP SP será composto por duas etapas: prova objetiva e prova discursiva. Aliás, a aplicação de ambas acontecerá no dia 17 de outubro de 2023, em dois turnos: pela manhã para os cargos de nível médio e pela tarde para os cargos de nível superior.

A prova objetiva terá 120 questões do tipo certo ou errado, sendo 40 de conhecimentos básicos, 30 de conhecimentos complementares e 50 de conhecimentos específicos. Enquanto, a prova discursiva consistirá em uma redação sobre um tema relacionado ao cargo.

Os candidatos ao cargo de Agente de Orientação e Fiscalização também passarão por uma avaliação psicológica, que será realizada em data posterior à prova objetiva.

O conteúdo programático do concurso CRP SP abrange as seguintes disciplinas:

Aliás, você pode conferir o conteúdo detalhado de cada disciplina no edital do concurso.

Como você pode ver, o concurso CRP SP é uma ótima oportunidade para você ingressar em um órgão de grande relevância para a sociedade e para a profissão de psicólogo.

Mas, para isso, você precisa se preparar com antecedência e qualidade, seguindo algumas dicas que podem fazer a diferença na sua aprovação. Por isso, veja:

Conheça o perfil da banca organizadora , o Instituto Quadrix. Em suma, essa banca costuma cobrar questões objetivas de múltipla escolha, ou certo ou errado. Além disso, conta com enunciados claros e diretos, mas que exigem atenção aos detalhes e ao conteúdo teórico;

Resolva provas anteriores do Instituto Quadrix para os cargos semelhantes aos que você pretende concorrer. Assim, será mais fácil para se familiarizar com o estilo, o nível e os assuntos que a banca costuma cobrar com mais frequência;

Revise os principais conceitos e normas relacionados à Psicologia e ao Sistema Conselhos. Especialmente se você for concorrer ao cargo de Agente de Orientação e Fiscalização, que tem um conteúdo específico mais extenso e complexo;

Treine a sua redação, seguindo as orientações do edital quanto ao tema, à estrutura, à linguagem e à extensão do texto. Então, procure escrever sobre assuntos atuais e relevantes para a área de Psicologia e para o CRP SP;