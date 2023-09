saiu a convocação para o Teste de Aptidão Física

Mais um concurso Guarda está em andamento. Dessa vez, o edital de convocação foi liberado para realização do Teste de Aptidão Física- TAF.

O certame é para Fortaleza, Ceará. A fase está marcada para os dias 21 e 24 de setembro, no Centro Universitário Estácio – Via Corpvs.

O concurso que está sendo organizado pela IDECAN para o cargo de Guarda Municipal. Com 1.000 vagas disponíveis, essa é uma ótima oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira de segurança pública.

O salário inicial de R$ 3.152,78 e a jornada de trabalho de 40 horas semanais são informações importantes para os candidatos que estão considerando se inscrever no concurso. Além disso, a divulgação do resultado preliminar do Teste de Aptidão Física em 27 de setembro de 2023 é uma data relevante a ser lembrada para os candidatos que avançarem nas etapas do processo seletivo.

Para aqueles que planejam se inscrever e participar do concurso, é crucial estar ciente dos requisitos, prazos e critérios de avaliação estabelecidos no edital oficial. A preparação adequada, tanto fisicamente quanto intelectualmente, é essencial para ter sucesso nas etapas do concurso.

Acesse aqui o edital de convocação

Detalhes do concurso Guarda

O Concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, que está oferecendo mil vagas para esse cargo com salário inicial de R$ 3.152,78 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. É uma oportunidade relevante para aqueles que desejam ingressar na área de segurança pública.

As seis etapas do concurso, incluindo prova objetiva, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação, são parte do processo seletivo para garantir que os candidatos atendam aos requisitos necessários para o cargo de Guarda Municipal.



É importante notar que o Ministério Público do Ceará (MPCE) solicitou a suspensão do concurso para que o teste de aptidão física (TAF) e o curso de formação sejam adaptados aos candidatos com deficiência aprovados na prova escrita e no exame médico. Isso demonstra uma preocupação com a inclusão e igualdade de oportunidades para todos os candidatos.

Para aqueles que estão participando do concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, é fundamental acompanhar as atualizações e cumprir os requisitos estabelecidos pelo órgão para garantir uma participação bem-sucedida no processo seletivo.

Outro concurso Guarda

Saiu mais um concurso Guarda Municipal. São 200 vagas com nível médio como escolaridade mínima exigida.

Vale lembrar que as oportunidades são para Santos, litoral paulista.

Vagas concurso Guarda Municipal

As 200 vagas são para:

140 para ampla concorrência;

40 reservadas a negros;

20 vagas reservadas a pessoas com deficiência.

Confira o que significa:

Vagas de ampla concorrência: São destinadas a todos os candidatos que atendam aos requisitos do concurso, independentemente de raça, gênero ou deficiência.

Vagas reservadas a negros: Muitos concursos públicos têm uma política de reserva de vagas para candidatos negros, como forma de promover a igualdade racial. Essas vagas são destinadas exclusivamente a candidatos que se autodeclarem negros e que atendam aos critérios específicos estabelecidos pelo edital.

Vagas reservadas a pessoas com deficiência: Da mesma forma, muitos concursos reservam vagas para pessoas com deficiência, com o objetivo de garantir a inclusão desses candidatos. Essas vagas são destinadas a candidatos com deficiência que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

Requisitos e salários do concurso Guarda Municipal

Confira remuneração e o que precisa para concorrer ao cargo:

Ensino Médio Completo: Os candidatos precisam ter concluído o ensino médio, que é o nível de escolaridade mínimo necessário para se candidatar ao cargo. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida: É necessário possuir uma CNH válida, o que geralmente significa ter a permissão para dirigir veículos automotores. Altura Mínima: Os candidatos devem atender aos requisitos de altura mínima estabelecidos no edital do concurso. No caso mencionado, a altura mínima para mulheres é de 1,58 metros, enquanto para homens é de 1,65 metros. Salário Inicial: O salário inicial para os Guardas Municipais em início de carreira é de R$ 3.032,73 por mês. Esse valor já inclui o auxílio-alimentação no montante de R$ 792 por mês. Regime de Trabalho: O regime de trabalho é de 40 horas semanais, o que significa que os Guardas Municipais devem cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Como se inscrever neste concurso Guarda Municipal?

Os interessados deverão se inscrever entre os dias às 10h, e se encerra em 19 de outubro, às 17h. Os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.institutomais.org.br. A taxa de participação custa R$ 57.

Como serão as provas?

A fase objetiva e discursiva vão acontecer no dia 03 de dezembro. A prova objetiva vai contr com 40 questões sobre as seguintes disciplinas:

língua portuguesa;

matemática;

legislação;

conhecimentos específicos.

Já a fase discursiva do concurso Guarda Municipal vai contar com um relatório de ocorrência policial com 20 a 30 linhas.

As próximas etapas após a realização das provas objetiva e discursiva incluem:

Prova de Aptidão Física: Nesta etapa, os candidatos serão submetidos a testes físicos para avaliar sua aptidão para as atividades relacionadas à função de guarda municipal. Os detalhes específicos dos testes físicos serão fornecidos no edital ou em comunicados posteriores. Avaliação Psicológica: Nesta fase, os candidatos passarão por uma avaliação psicológica para determinar sua aptidão psicológica para o cargo de guarda municipal. Essa avaliação geralmente envolve entrevistas e testes psicológicos. Exame Médico Pré-Admissional: Os candidatos aprovados nas etapas anteriores serão submetidos a um exame médico pré-admissional para garantir que estão aptos fisicamente para o cargo e que não possuem doenças ou condições médicas que possam prejudicar seu desempenho no trabalho.

Acesse o edital aqui