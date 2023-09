SAIU a lista de beneficiários do Bolsa Família que vão receber APENAS R$540 em setembro

A Caixa Econômica Federal é o banco responsável pelos repasses do programa Bolsa Família e já confirmou que alguns beneficiários vão receber apenas R$ 540 em setembro. Esse valor fica abaixo do piso estabelecido pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), que previa o pagamento de R$ 600, no mínimo, para cada família.

No entanto, o que ocasionou a redução dos valores foi o empréstimo consignado ao benefício, que milhares de inscritos fizeram. Mensalmente, parte do pagamento do Bolsa Família é destinado para a quitação do empréstimo daqueles que aderiram, fazendo com que o valor a receber seja menor.

É importante destacar que não é possível impedir o abate das parcelas. Isso porque o empréstimo consignado é uma modalidade de crédito que desconta o valor da parcela diretamente do pagamento do beneficiário.

A seguir, confira a lista das pessoas que vão receber apenas R$ 540 no pagamento de setembro e entenda mais sobre como funciona os descontos das parcelas e os repasses do Bolsa Família este mês.

Quem vai receber R$ 540 do Bolsa Família em setembro?

Desde outubro de 2022, milhares de beneficiários do Bolsa Família solicitaram o empréstimo consignado ao benefício. Assim sendo, começaram a ter os descontos diretamente na folha de pagamento, fazendo com que as parcelas reduzissem.

Dessa forma, aqueles que tiveram acesso à linha de crédito na ocasião, continuam tendo o desconto de R$ 160 no pagamento do Bolsa Família. Com este desconto, o valor a receber deveria ser R$ 440. No entanto, milhares de brasileiros têm acesso ao bônus na parcela.

Atualmente, o Governo Federal faz o pagamento extra de R$ 50 para as famílias que possuem gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos em sua composição. Além disso, crianças de até 6 anos de idade recebem o bônus de R$ 150.



Nesse sentido, as famílias que solicitaram o empréstimo consignado e recebem dois pagamentos extras de R$ 50, por conta da composição familiar, receberão R$ 540 em setembro.

Parcela regular em setembro

É importante lembrar que o MDS determinou novas regras para o pagamento regular do Bolsa Família, que entrou em vigor em junho deste ano. Além do piso por família, ele criou também o mínimo por integrante familiar.

Isso significa que quanto maior for a família, maior será o valor do benefício. De acordo com o MDS, o piso do Bolsa Família para cada integrante é de R$ 142. Sendo assim, o valor a receber aumenta conforme o número de pessoas de cada grupo familiar. Confira como fica:

Famílias com quatro ou menos pessoas: R$ 600;

Famílias com cinco pessoas: R$ 710;

Famílias com seis pessoas: R$ 852;

Famílias com sete pessoas: R$ 994;

Famílias com oito pessoas: R$ 1.136;

Famílias com nove pessoas: R$ 1.278;

Famílias com dez pessoas: R$ 1.420.

Vale destacar que as famílias que solicitaram o empréstimo consignado ao Bolsa Família poderão ter descontos em seu pagamento, independente da sua composição familiar. Desse modo, o pagamento das parcelas bônus do programa pode auxiliar no aumento da renda, enquanto o empréstimo não for totalmente quitado.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família de setembro

A Caixa Econômica Federal, responsável pelos repasses do Bolsa Família, já confirmou e divulgou o calendário oficial dos pagamentos de setembro. Os repasses começam no dia 18, com os beneficiários que possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 1, e seguem até o dia 29 de setembro.

Confira o calendário oficial completo:

NIS de final 1: dia 18 de setembro (antecipado para o sábado, 16);

NIS de final 2: dia 19 de setembro;

NIS de final 3: dia 20 de setembro;

NIS de final 4: dia 21 de setembro;

NIS de final 5: dia 22 de setembro;

NIS de final 6: dia 25 de setembro (antecipado para o sábado, 23);

NIS de final 7: dia 26 de setembro;

NIS de final 8: dia 27 de setembro;

NIS de final 9: dia 28 de setembro;

NIS de final 0: dia 29 de setembro.

Os beneficiários do Bolsa Família podem acessar os recursos através do aplicativo Caixa Tem. Por meio dele, é possível realizar Pix, pagamentos, transferências e acessar diversos outros serviços bancários.

Além disso, o saque pode ser realizado por meio dos canais de atendimento da Caixa: lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, agências e caixas eletrônicos.