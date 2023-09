Saiu a LISTA dos estados com o Etanol mais barato do Brasil

O preço médio do etanol se manteve estável nos postos do país na semana passada. Essa é uma boa notícia para os motoristas, uma vez que o biocombustível não ficou mais caro.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do etanol continuou custando R$ 3,64 no país. No acumulado das últimas quatro semanas, o valor está 0,55% menor (ou dois centavos).

Por outro lado, no acumulado dos últimos 12 meses, o biocombustível está 6,12% mais caro no Brasil. Isso corresponde a 21 centavos, visto que o etanol estava custando, em média, R$ 3,43 no país no mesmo período de 2022.

A saber, a ANP coleta preços do etanol, da gasolina e do diesel em milhares de postos do país e divulga semanalmente os valores desde 2004, quando o levantamento teve início.

Etanol costuma acompanhar a variação da gasolina

Em resumo, o etanol costuma acompanhar as variações da gasolina, visto que não há regulação federal dos preços do biocombustível no país. Assim, as variações do etanol são definidas pela razão entre oferta e procura, oscilando, principalmente, conforme às variações nos preços da gasolina, já que esta é sua concorrente nas bombas.

Na semana passada, o preço da gasolina caiu 0,34% nos postos do país, quarto recuo consecutivo. Já o valor do etanol não apresentou variação. Aliás, vale destacar que os motoristas costumam recorrer à gasolina quando ela fica mais barata, deixando o etanol de lado. Dessa forma, a demanda acaba se retraindo e os produtores passam a reduzir o preço do biocombustível para atrair mais consumidores.

Quando ocorre o contrário, e o preço da gasolina sobe, os motoristas buscam o etanol. Nesse caso, com o aumento da procura pelo biocombustível, os produtores tendem a elevar o valor do etanol, não dando muitas chances aos consumidores de aproveitarem valores mais acessíveis.



Valor do etanol nas regiões brasileiras

Na semana passada, o etanol ficou mais barato em três regiões brasileiras: Nordeste (três centavos), Sudeste (um centavo) e Sul (um centavo), resultados que puxaram o valor médio nacional para baixo. No entanto, o preço subiu no Centro-Oeste (sete centavos) e no Norte (três centavos), e isso eliminou a queda nacional.

Com isso, os preços médios do etanol nas regiões brasileiras chegaram aos seguintes patamares:

Norte: R$ 4,67;

R$ 4,67; Nordeste: R$ 4,43;

R$ 4,43; Sul: R$ 4,00;

R$ 4,00; Centro-Oeste: R$ 3,53;

R$ 3,53; Sudeste: R$ 3,52.

Além disso, a ANP revelou que o preço do etanol caiu em 19 das 27 Unidades Federativas (UFs), com destaque para Mato Grosso do Sul, onde o biocombustível ficou 31 centavos mais barato. Inclusive, na semana anterior, o preço do etanol havia subido 32 centavos no estado, ou seja, a queda eliminou praticamente toda a alta registrada.

Em contrapartida, os valores subiram em seis estados, destacando-se Goiás (15 centavos), após os preços registrarem uma queda de 19 centavos na semana anterior. A propósito, as demais variações oscilaram de maneira tímida.

Estados com o etanol mais barato do Brasil

Muitos motoristas procuram os postos de combustíveis com os preços mais baratos para abastecerem o tanque de combustível dos seus veículos. Segundo os dados da ANP, alguns estados apresentaram valores bastante acessíveis aos consumidores, abaixo da média nacional.

Confira os únicos estados cujo preço do etanol ficou abaixo de R$ 4,00 na semana passada:

Mato Grosso: R$ 3,40;

R$ 3,40; São Paulo: R$ 3,47;

R$ 3,47; Minas Gerais: R$ 3,56;

R$ 3,56; Goiás: R$ 3,57;

R$ 3,57; Mato Grosso do Sul: R$ 3,64;

R$ 3,64; Distrito Federal: R$ 3,79;

R$ 3,79; Paraná: R$ 3,96.

Etanol x Gasolina: qual o mais vantajoso?

Muitos motoristas ficam indecisos sobre qual combustível escolher para abastecer seus veículos. Contudo, vale destacar que a gasolina tem sido a melhor opção há muitos meses.

Na verdade, a gasolina ficou mais cara no país em julho e agosto, pesando cada vez mais no bolso dos motoristas. As quedas em setembro não aliviaram o orçamento das famílias, pois as variações foram bem tímidas.

Por sua vez, o etanol ficou mais barato nos postos em julho e subiu pouco em agosto e setembro. Com isso, o biocombustível passou a apresentar um melhor custo-benefício que a gasolina em alguns estados, algo que não aconteceu meses atrás.

Veja quais estados comercializaram o etanol a preços mais vantajosos que a gasolina.

Mato Grosso: 57,3%;

57,3%; São Paulo: 61,8%;

61,8%; Goiás: 62,3%;

62,3%; Minas Gerais: 63,4%;

63,4%; Mato Grosso do Sul: 65,1%;

65,1%; Paraná: 66,1%;

66,1%; Distrito Federal: 66,5%.

Em resumo, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que seja mais vantajoso para os motoristas. Caso o resultado da equação supere os 70%, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

Coincidentemente, as sete UFs que comercializaram o etanol a preços médios abaixo de R$ 4,00 foram as únicas cujos percentuais ficaram menores que 70%. Entretanto, nos 20 estados restantes, a taxa superou os 70%, caracterizando a gasolina como mais vantajosa.