SAIU! Calendário Bolsa Família de setembro com datas de pagamento atualizadas

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda criado pelo Governo Federal do Brasil em 2003, com o objetivo de combater a pobreza e promover a inclusão social. Ele é composto por seis benefícios diferentes, que são destinados a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes cada um desses benefícios, as condições para recebê-los e as atualizações mais recentes sobre o calendário de pagamentos do Bolsa Família.

Os benefícios do Bolsa Família

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): O Benefício de Renda de Cidadania é o valor per capita pago a cada pessoa da família. Atualmente, esse valor é de R$ 142 por beneficiário. Ele é destinado a suprir as necessidades básicas das famílias em situação de extrema pobreza. Benefício Complementar (BCO): O Benefício Complementar é um valor adicional pago para as famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Esse benefício garante que cada família receba no mínimo esse valor, ajudando a complementar a renda familiar. Benefício Primeira Infância (BPI): O Benefício Primeira Infância é um valor extra de R$ 150 pago por cada criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício é destinado a auxiliar no cuidado e desenvolvimento das crianças nessa faixa etária crucial. Benefício Variável Familiar (BVF): O Benefício Variável Familiar é um adicional de R$ 50 destinado a gestantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos. Esse benefício tem como objetivo garantir o acesso a recursos adicionais para suprir as necessidades específicas desses grupos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O Benefício Variável Familiar Nutriz é um extra de R$ 50 pago a cada membro da família que tenha até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício é destinado a garantir uma alimentação adequada para as mães em período de amamentação e seus bebês. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O Benefício Extraordinário de Transição é válido para casos específicos, com o objetivo de garantir que ninguém receba menos do que recebia no programa anterior, o Auxílio Brasil. Esse benefício será pago até maio de 2025.

Condições para receber o Bolsa Família

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas condições nas áreas de saúde e educação. Essas condições são estabelecidas com a finalidade de promover o desenvolvimento humano e social das famílias beneficiadas. São elas:

Frequência escolar : Crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos devem ter frequência escolar mínima de 85% para garantir a continuidade do recebimento do benefício.

Acompanhamento pré-natal : Gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal regularmente para garantir a saúde da mãe e do bebê.

Acompanhamento nutricional : As crianças até sete anos devem passar por acompanhamento nutricional, com medição de peso e altura, para monitorar seu desenvolvimento adequado.

Vacinação: As famílias beneficiárias do Bolsa Família devem manter o acompanhamento do calendário nacional de vacinação, garantindo a imunização de suas crianças.

É importante ressaltar que ao matricular a criança na escola e vaciná-la no posto de saúde, é preciso informar que a família é beneficiária do Bolsa Família. Isso facilita o acesso aos benefícios e garante que a família esteja em dia com todas as exigências do programa.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família



Você também pode gostar:

O calendário de pagamentos do Bolsa Família é divulgado anualmente pelo Governo Federal. Ele apresenta as datas de pagamento de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável pela família.

A seguir, apresentamos o calendário de pagamentos atualizado para o mês de setembro de 2022:

Final do NIS Data de Pagamento NIS 1 20/09 NIS 2 21/09 NIS 3 22/09 NIS 4 23/09 NIS 5 24/09 NIS 6 27/09 NIS 7 28/09 NIS 8 29/09 NIS 9 30/09 NIS 0 01/10

É importante que as famílias beneficiárias do Bolsa Família fiquem atentas às datas de pagamento para garantir o recebimento dos benefícios. Caso haja alguma dúvida ou problema, é possível entrar em contato com a Central de Atendimento do Bolsa Família.

Ademais, o Programa Bolsa Família é uma importante iniciativa do Governo Federal para combater a pobreza e promover a inclusão social no Brasil. Através dos seus seis benefícios diferentes, o programa busca garantir o acesso a recursos financeiros para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Cumprir as condições estabelecidas e estar atento ao calendário de pagamentos são fundamentais para receber o Bolsa Família de forma regular.