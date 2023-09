Saiu Calendário Pagamento Auxílio Brasil de Setembro

Foi publicado no início da semana o calendário pagamento Auxílio Brasil de setembro. Então, os valores começam a ser depositados na segunda-feira, dia 18, seguindo o número do NIS dos beneficiários. Portanto, veja a seguir qual o calendário completo.

São mais de 21 milhões de famílias beneficiadas com a nova parcela do benefício social. Assim, a partir de segunda-feira, os inscritos com NIS 1 começam a receber em suas contas o valor deste mês.

O Auxílio Brasil foi o nome dado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, em 2023 o programa voltou a se chamar Bolsa Família. Porém, essa é a única mudança, já que segue beneficiando as famílias inscritas no Cadastro Único, o CadÚnico.

Calendário pagamento Auxílio Brasil de setembro

De modo geral, o calendário pagamento Auxílio Brasil de setembro segue o mesmo padrão do programa. Ou seja, o dinheiro é liberado nos últimos 10 dias úteis do mês, sendo um dia específico para cada grupo, seguindo o NIS.

Na rodada que se inicia na próxima segunda-feira, haverá a antecipação do cronograma para as famílias das cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, por terem sido atingidas pelo ciclone extratropical.

Como funciona o pagamento do Auxílio Brasil?

Quem já recebe o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, está acostumado com o processo de pagamento do benefício. Isso porque, os valores são depositados de segunda a sexta-feira, seguindo o cronograma anunciado pelo governo.

Desta vez há dois grupos que poderão movimentar os valores de forma antecipada, que são os inscritos com NIS 1 e 6, que o depósito está marcado para segunda-feira, 18 de setembro, e terão a parcela liberada no Caixa Tem já no sábado, ou seja, dia 16 de setembro.



Além disso, o calendário pagamento Auxílio Brasil de setembro também mudou para as famílias das mais de 70 cidades que estão em estado de calamidade após a passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Neste caso, os beneficiários vão receber os valores de forma antecipada, já no primeiro dia do calendário de pagamentos, no caso, 18 de setembro, na próxima segunda-feira.

Confira o calendário pagamento Auxílio Brasil de setembro

A seguir, confira calendário pagamento Auxílio Brasil de setembro completo, de acordo com o NIS dos beneficiários:

18 de setembro será feito o depósito para inscritos com NIS final 1;

19 de setembro será feito o depósito para inscritos com NIS final 2;

20 de setembro será feito o depósito para inscritos com NIS final 3;

21 de setembro será feito o depósito para inscritos com NIS final 4;

22 de setembro será feito o depósito para inscritos com NIS final 5;

25 de setembro será feito o depósito para inscritos com NIS final 6;

26 de setembro será feito o depósito para inscritos com NIS final 7;

27 de setembro será feito o depósito para inscritos com NIS final 8;

28 de setembro será feito o depósito para inscritos com NIS final 9;

Por fim, em 29 de setembro será feito o depósito para inscritos com NIS final 0;

É importante que os beneficiários fiquem atentos às datas de pagamento. Isso porque, caso no dia indicado não tenham recebido devem entrar em contato com o CRAS de seu município para verificar se há alguma irregularidade.

Qual o valor do Auxílio Brasil em Setembro?

Além do calendário pagamento Auxílio Brasil de setembro, é comum que os beneficiários tenham dúvidas sobre o valor. Então, vale ressaltar que o mínimo é R$ 600 e podem ser complementados com adicionais, como R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos e R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos incompletos.

Destaca-se ainda que neste mês não haverá o pagamento da parcela do Auxílio Gás. Afinal, são feitos a cada dois meses, portanto, retornam em outubro.

Os beneficiários podem conferir quanto vão receber por meio do extrato de pagamento que está disponível no aplicativo do Bolsa Família ou pelo Portal Cidadão da Caixa.

Outros valores do calendário pagamento Auxílio Brasil de setembro

Por fim, ainda vale destacar que desde junho o governo começou a liberar a lista completa de benefícios e adicionais do novo Bolsa Família. Assim, são eles:

Benefício Renda Cidadã, que é de R$ 142 para cada pessoa da família, independente da quantidade de membros;

Benefício Completar, que é pago quando o Benefício Renda Cidadão não é o suficiente para atingir o mínimo de R$ 600;

O Benefício Variável Familiar, que prevê um adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos;

Benefício Primeira Infância, que propõe um adicional de R$ 150 pago para as famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade;

Por fim, tem o Benefício Extraordinário de Transição, que é pago quando o valor dos novos benefícios somados é inferior ao que a família recebia durante o Auxílio Brasil.

Dessa forma, fique atento ao calendário pagamento Auxílio Brasil de setembro para não perder o prazo de recebimento do benefício.