Saiu! Concurso PM PA tem 4400 vagas

A tão aguardada divulgação do edital do concurso PM PA finalmente aconteceu. Com um total de 4400 vagas, a seleção promete ser uma excelente oportunidade para aqueles que almejam ingressar na carreira de policial militar.

Além disso, as vagas estão distribuídas entre diferentes cargos, incluindo soldado e oficial. Desse modo, os interessados devem estar atentos aos requisitos e etapas do processo seletivo.

Com um salário atrativo e benefícios, o concurso representa uma chance única para a realização profissional e contribuição para a segurança do estado. Então, fique com a gente até o final para não perder nenhum detalhe sobre isso. Boa leitura!

Concurso PM PA, saiba mais

O concurso PM PA encontra-se com o edital já publicado. Em suma, oferece um total de 4.400 vagas para os cargos de Soldado e Oficial. Ademais, a distribuição das oportunidades ocorre da seguinte maneira:

4.000 vagas para Soldado; e

400 vagas para Oficial.

Para aqueles que desejam concorrer ao cargo de Soldado, as inscrições podem ser realizadas no site da banca organizadora, o Cebraspe, a partir das 10h do dia 22 de setembro até as 18h do dia 17 de outubro.

Já para o cargo de Oficial, o período de inscrição é o mesmo, iniciando às 10h do dia 22 de setembro e encerrando às 18h do dia 13 de outubro.

Os candidatos que optarem por se inscrever para Soldado deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 109,22. Enquanto para o cargo de Oficial, a taxa é de R$ 127,00.



Logo, essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira policial no Pará.

Quais os requisitos do certame?

Para participar do concurso PM PA e concorrer aos cargos de Soldado e Oficial, os candidatos devem atender a uma série de requisitos estabelecidos pela Polícia Militar do Pará, como por exemplo:

Para o cargo de Soldado, é necessário possuir ensino médio completo. Já para o cargo de Oficial, é exigido o nível superior em Direito;

Enquanto, os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos completos na data de ingresso na corporação. Bem como, a idade máxima de 30 anos completos até a data de inscrição;

A altura mínima exigida é de 1,55m para candidatas do sexo feminino e 1,60m para candidatos do sexo masculino;

Para o cargo de Soldado, é necessário possuir carteira de habilitação categoria “B”;

Os candidatos devem comprovar idoneidade moral, não possuindo antecedentes criminais;

É necessário estar quite com as obrigações eleitorais (votar ou justificar) e, para os homens, estar em dia com o serviço militar.

Além disso, é fundamental que os candidatos leiam atentamente o edital do concurso para verificar todos os requisitos e documentações necessárias. Assim, garantindo assim sua elegibilidade para participar do certame.

Salários e benefícios ofertados no concurso PM PA

Conforme estabelecido no edital, os salários e benefícios oferecidos no concurso PM PA variam de acordo com o cargo e o estágio de formação dos candidatos.

Para o cargo de Soldado, durante o Curso de Formação de Praças, o Aluno Soldado recebe uma remuneração no valor de R$ 1.320,03, além do auxílio-alimentação.

Após a conclusão do CFP, ao se tornar Soldado PM, a remuneração aumenta para R$ 4.923,71. Aliás, se mantém o benefício de auxílio-alimentação.

No caso do cargo de Oficial, durante o Curso de Formação de Oficiais (CFO), o Aluno Oficial recebe uma remuneração no valor de R$ 5.728,08. Bem como, mantém com o auxílio-alimentação incluso.

Após a conclusão do CFO e ao ser designado como Aspirante-a-Oficial PM, a remuneração passa a ser de R$ 5.896,56, com a continuidade do auxílio-alimentação.

Conheça as etapas do concurso

O concurso PM PA compreende diversas etapas criteriosas de avaliação para selecionar os futuros profissionais da Polícia Militar do Pará. Desse modo, as fases incluem:

Prova Objetiva: Esta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, avalia o conhecimento dos candidatos em áreas específicas;

Prova Discursiva (apenas para Oficial): destina-se aos candidatos ao cargo de Oficial. Em suma, essa fase avalia a capacidade de expressão escrita e análise crítica;

Avaliação Psicológica: Com caráter eliminatório, esta etapa analisa aspectos psicológicos dos candidatos para garantir a adequação ao cargo;

Avaliação de Saúde: Nesta fase, de caráter eliminatório, verifica-se a saúde física dos candidatos;

Teste de Avaliação Física (TAF): Com caráter eliminatório, esse teste avalia a aptidão física dos candidatos;

Investigação dos Antecedentes Pessoais: A última etapa de caráter eliminatório que investiga a idoneidade moral e antecedentes dos candidatos.

As provas para o cargo de Oficial serão realizadas em 10 de dezembro, à tarde. Enquanto para Soldado, ocorrerão em 17 de dezembro, também no período da tarde, seguindo um rigoroso processo seletivo.

Comece sua preparação o quanto antes e garanta uma vaga no concurso PM PA. Boa sorte!