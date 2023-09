Saiu! Confira tudo sobre o concurso CORE PE

O tão aguardado concurso CORE PE acaba de ser divulgado e promete movimentar o cenário de empregos em Pernambuco.

Com oportunidades para diversos cargos e níveis de escolaridade, a seleção é uma excelente chance para quem busca estabilidade e desenvolvimento profissional.

Pensando nisso, hoje vamos apresentar todas as informações sobre o concurso, como os cargos disponíveis, requisitos, etapas do processo seletivo e dicas de preparação. Assim, fique por dentro de tudo e agarre essa chance de conquistar uma vaga no CORE PE. Boa leitura!

Novo concurso CORE PE, saiba mais

O edital do aguardado concurso do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, CORE PE, teve a publicação feita. Assim, trazendo boas notícias para aqueles que buscam oportunidades no serviço público.

Este certame oferecerá um total de 133 vagas, abrangendo níveis médio e superior. Ainda, contempla os cargos de assistente jurídico, auxiliar administrativo e fiscal.

Além disso, as inscrições para o concurso CORE PE serão abertas a partir do dia 27 de setembro e permanecerão disponíveis até o dia 30 de outubro de 2023. Ou seja, com um período razoável para que os candidatos possam se preparar e se inscrever de forma adequada.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem acessar o site da banca organizadora, que é o Instituto Consulplan.

Todavia, as taxas de inscrição variam de acordo com o cargo desejado, sendo R$ 77,07 para nível médio e R$ 96,03 para nível superior. Sendo assim, a aplicação das provas objetivas estão programadas para acontecer no dia 03 de dezembro de 2023. Logo, oferecendo aos candidatos tempo suficiente para se prepararem de forma sólida e competirem pelas vagas disponíveis.



Cargos e salários do concurso CORE PE

O concurso CORE PE oferece remunerações bastante atrativas para os diferentes cargos em disputa.

Ou seja, para o cargo de Assistente Jurídico, a remuneração inicial é de R$ 6.835,43. Portanto, proporcionando uma oportunidade financeira substancial para os candidatos de nível superior.

Já para os cargos de Assistente Administrativo e Fiscal, a remuneração inicial é de R$ 2.518,32. Sendo assim, é um salário competitivo para cargos de nível médio e superior, que pode ser um fator motivador para os aspirantes a essas funções.

Além disso, é importante destacar que o concurso CORE PE oferece outros benefícios e vantagens. Por exemplo, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, plano de saúde, entre outros, que contribuem para tornar essas posições ainda mais atrativas.

Essas remunerações competitivas e benefícios adicionais reforçam a importância e o potencial deste concurso. Afinal, é uma oportunidade valiosa para profissionais que desejam construir uma carreira sólida e bem remunerada no serviço público em Pernambuco.

Conheça as etapas do concurso CORE PE

O concurso CORE PE se dividirá em duas etapas cruciais para a avaliação dos candidatos em busca das vagas.

Sendo assim, a primeira etapa consiste na Prova Objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório. Nessa fase, todos os candidatos, independentemente do cargo, passarão por uma avaliação que testará seus conhecimentos em áreas específicas.

Ainda mais, para o cargo de Assistente Jurídico, há uma segunda etapa, a Prova Discursiva. Aliás, também de caráter eliminatório e classificatório.

Nesta fase, os candidatos a esse cargo específico serão submetidos a questões discursivas que avaliarão sua capacidade de argumentação, interpretação e domínio dos conteúdos jurídicos relevantes.

Essas etapas costumam ser rigorosas. E assim, asseguram a seleção dos candidatos mais qualificados e preparados para desempenhar suas funções no CORE PE, garantindo um processo seletivo justo e transparente.

O que estudar para a prova?

Se preparar de forma adequada para o concurso CORE PE é essencial para alcançar um desempenho sólido nas provas e aumentar suas chances de aprovação. Então, confira algumas dicas sobre o que estudar para esse concurso.

1. Conheça o edital do concurso CORE PE

Comece estudando o edital com atenção. Afinal, ele é o guia fundamental para entender os temas que serão das provas. Além disso, também informa detalhes sobre o formato das avaliações, conteúdo programático, datas importantes e outros requisitos.

2. Língua portuguesa e conhecimentos específicos

É comum que concursos incluam questões de português. Então, revise gramática, interpretação de texto e pratique redação.

Além disso, foque nos conhecimentos relacionados à área do cargo pretendido. No caso do Assistente Jurídico, estude direito, legislação específica e jurisprudência.

Para Assistente Administrativo e Fiscal, concentre-se em temas como administração, finanças, contabilidade e legislação aplicável.

4. Raciocínio Lógico e Matemática

Muitos concursos incluem questões de raciocínio lógico e matemática. Sendo assim, pratique exercícios para melhorar suas habilidades nesses domínios para alcançar uma boa colocação no concurso CORE PE.

5. Outras dicas para o concurso CORE PE

Mantenha-se atualizado sobre acontecimentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à área de atuação do CORE PE e à legislação comercial.

Ademais, faça simulados e estude provas de concursos anteriores para se familiarizar com o formato das questões e ganhar confiança.

Coloque essas dicas em prática e estude bastante para se sair bem no concurso CORE PE. Boa sorte!