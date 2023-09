SAIU convocação para as provas do TRF; mais de 20 mil candidatos inscritos

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o edital de convocação para as provas do concurso do Tribunal Regional Federal da 3º Região (TRF 3), que corresponde aos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Os candidatos inscritos podem consultar o local de prova diretamente pelo site da banca organizadora, a Fundação Vunesp ou pelo DOU.

A aplicação da prova objetiva e discursiva está prevista para ser aplicada no próximo domingo, dia 8 de outubro de 2023.

Concurso TRF recebeu mais de 20 mil inscritos

Ao todo, o concurso para o Tribunal Regional Federal, recebeu 20.861 candidaturas para concorrer a uma das 21 vagas oferecidas pelo certame.

O cargo com maior número de inscritos foi o de Analista Judiciário (Área Administrativa) São Paulo – Capital, com 3.565 inscrições, o que corresponde a 3.565 candidatos disputando a única vaga oferecida pelo certame.

Em seguida vem o cargo de Analista Judiciário (Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal) São Paulo, onde 3.376 candidatos se inscreveram para concorrer a apenas uma vaga.

Por outro lado, o cargo com menor número de inscritos foi o de Analista Judiciário (Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina do Trabalho) para Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. O cargo recebeu 17 candidaturas na disputa pela única vaga do edital.

Para conferir a relação completa de candidatos por vaga, clique aqui.



Você também pode gostar:

Quais as vagas do TRF 3?

O certame visa a contratação de profissionais de nível médio/técnico e superior para diversos cargos dentro da área Jurídica, para atuação nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Ao todo, o TRF 3 oferece 21 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Técnico Judiciário – Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial – 2 vagas;

Apoio Especializado – Especialidade: Edificações – 1 vaga;

Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem – 1 vaga;

Apoio Especializado – Especialidade: Informática – 1 vaga;

Apoio Especializado – Especialidade: Segurança do Trabalho – 1 vaga.

Nível superior completo

Analista Judiciários, especificamente nas especialidades de: Administrativa – 1 vaga;

Apoio Especializado – Especialidade: Arquitetura – 1 vaga;

Arquivologia – 1 vaga;

Contadoria – 1 vaga;

Enfermagem, Engenharia Civil – 1 vaga;

Engenharia Elétrica – 1 vaga;

Engenharia Mecânica – 1 vaga;

Estatística, Informática, Medicina – Clínica Geral – 1 vaga;

Medicina do Trabalho – 2 vagas;

Medicina – Psiquiatria – 1 vaga;

Psicologia – 2 vagas;

Serviço Social – 1 vaga;

Judiciária -Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal – 1 vaga.

Os salários oferecidos pelo TRF da 3ª Região variam entre R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar a escolaridade mínima exigida para cargo, além dos seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.