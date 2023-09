saiu edital com mais de 100 vagas para médio e superior

Mais um concurso público. Desta vez, as oportunidades ofertam mais 100 vagas para médio e superior em várias oportunidades.

As informações são desta quarta-feira, 20 de setembro, por meio do Diário Oficial. Vale lembrar que as chances são da Emater DF (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal).

Vagas concurso público

São 126 vagas divididas da seguinte forma:

• 35 para contratação imediata;

• 91 para CR (cadastro reserva).

As oportunidades de emprego são destinadas a profissionais com formação de nível médio e superior, abrangendo diversas áreas. Os salários oferecidos variam entre R$ 4.766,69 e R$ 6.310,06, e os contratados terão direito a uma série de benefícios, que incluem:

Auxílios-refeição/alimentação: Para auxiliar com os custos de alimentação no local de trabalho. Auxílio-creche: Para apoiar os funcionários com filhos pequenos na obtenção de cuidados adequados para as crianças. Auxílio-natalidade: Um benefício concedido aos novos pais para auxiliar nas despesas com o nascimento de um filho. Licenças maternidade e paternidade: Garantia de licença remunerada para mães e pais durante o período de nascimento ou adoção de um filho. Plano de previdência complementar: Um plano de aposentadoria privada oferecido pelo empregador para ajudar os funcionários a planejar sua aposentadoria financeira.

Esses benefícios, além dos salários competitivos, fazem parte do pacote de remuneração oferecido pelas carreiras em questão, tornando as posições ainda mais atraentes para os candidatos.

Como se inscrever no concurso público?



Os interessados deverão se inscrever das 8h de 20 de outubro até as 22h de 3 de dezembro. Os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.iades.com.br.

As taxas variam a depender do nível de escolaridade:

R$ 67 (cargos de nível médio) e R$ 87 (funções de nível superior)

Vagas concurso público

Confira as vagas do concurso público a seguir:

Nível médio:

assistente administrativo (10 postos + 14 CR);

extensionista rural na área de agroindústria (1 + 4 CR);

extensionista rural na área de agropecuária (2 + 5 CR).

Nível superior:

extensionista rural na área de economia doméstica (1 + 6 CR);

extensionista rural na área de engenharia agronômica (7 + 27 CR);

extensionista rural na área de medicina veterinária (6 + 15 CR);

técnico especializado na área de administração (2 + 11 CR);

técnico especializado na área de ciências econômicas (1 + 3 CR);

técnico especializado na área de contabilidade (2 + 2 CR);

técnico especializado na área de direito (2 + 3 CR);

técnico especializado na área de tecnologia da informação (1 + 1 CR).

Sobre as provas

As datas das provas objetiva e discursiva para os diferentes cargos são as seguintes:

Para os concorrentes aos cargos de extensionista rural e técnico especializado, as provas estão marcadas para o dia 21 de janeiro do próximo ano.

Já para o cargo de assistente administrativo, as provas serão realizadas no dia 28 de janeiro.

Os candidatos devem estar atentos a essas datas para se prepararem adequadamente para o processo seletivo.

