saiu edital com quase 130 vagas para nível médio

O concurso AMC (Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania) foi divulgado. As oportunidades são para nível médio.

Os interessados poderão se inscrever por este link entre os dias 14 de setembro de 2023 e 15 de outubro de 2023.

A taxa é de R$ 120.

Ao todo são 128 vagas para nível médio para o cargo de Agente Municipal de Operação e Fiscalização de Trânsito (nível médio) para prefeitura de Fortaleza- Ceará.

Vale lembrar que é preciso cumprir estes requisitos:

Os aprovados do concurso AMC receberão salário de:

Com as seguintes gratificações:

O certame será composto de seis etapas. A fase inicial será a prova objetiva com um total de 80 questões que serão divididas entre conhecimento básico e específico.

As demais etapas são:

Mais um edital de concurso divulgado. Dessa vez, o Ministério de Minas e Energia (MME) anuncia certame com salário de R$ 5,4 mil.

Os interessados poderão se inscrever pelo portal Cebraspe do dia 8 a 29/9/2023. A taxa de inscrição é de R$ 76,00.

Vagas concurso MME

Ao todo são 30 vagas para o cargo de administrador divididas da seguinte forma:

22 vagas para ampla concorrência

2 vagas para candidatos com deficiência

6 vagas para candidatos negros

É preciso ter diploma de curso de graduação de nível superior em Administração, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Os aprovados receberão R$ 5.488,70 – quantia composta pelo vencimento básico + 80 pontos de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo.

Provas deste concurso

A avaliação vai acontecer por meio de etapa única. A fase objetiva vai contar com 120 questões entre conhecimentos básicos e específicos e está marcada para 19 de novembro.

Uma questão errada anula uma correta, de acordo com o edital.

Atribuições

Entre as funções do administrador, podemos citar:

realizar atividades de supervisão, programação, coordenação ou execução especializada, em grau de maior complexidade, referentes a estudos, pesquisas, análise e projetos sobre administração de pessoal, material, orçamento, organização e métodos.

Conteúdo programático concurso MME

Os assuntos que serão cobrados nas provas deste concurso são:

CONHECIMENTOS GERAIS NO CONCURSO MME

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposições simples e compostas. 3.2 Tabelas-verdade. 3.3 Equivalências. 3.4 Leis de De Morgan. 3.5 Diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e probabilidade. 6 Operações com conjuntos. 7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.