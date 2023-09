SAIU edital com salários acima de R$ 13 MIL

Mais um concurso Tribunal Regional do Trabalho – TRT- publicado. Os aprovados receberão acima de R$ 13 mil. Dessa vez, as oportunidades são para 15ª região.

As vagas são para Campinas, São Paulo. Os candidatos poderão se inscrever no período de 11 de setembro a 05 de outubro de 2023, no site da banca organizadora, a FCC. As taxas são nos seguintes valores:

Técnico: R$ 90,00

R$ 90,00 Analista: R$ 110,00

Vagas concurso Tribunal Regional do Trabalho

Confira as oportunidades de acordo com a escolaridade:

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem do Trabalho CR R$ 8.046,84 Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação CR R$ 8.046,84 Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Contabilidade CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Estatística CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Arquivologia CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Comunicação Social CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia (Civil) CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia (Elétrica) CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia (Mecânica) CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia (Segurança do Trabalho) CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Medicina CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Medicina (do Trabalho) CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Fisioterapia CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Serviço Social CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação CR R$ 13.202,62

Os salários pagos dos aprovados do concurso Tribunal Regional do Trabalho são para os seguintes:

Analista (nível superior): R$ 13.202,62

R$ 13.202,62 Técnico (nível superior): R$ 8.046,84



Os servidores receberão os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação;

Assistência pré-escolar;

Assistência médica e odontológica;

Auxilio-transporte;

Auxílio-farmácia.

Como serão as provas do concurso Tribunal Regional do Trabalho?

A fase objetiva vai acontecer no dia 03 de dezembro. Veja os horários:

Período da manhã para os candidatos ao cargo de Analisa, com duração máxima de 4h:30;

para os candidatos ao cargo de Analisa, com duração máxima de 4h:30; Período da tarde para os candidatos ao cargo de Técnico, com duração máxima de 4h.

A prova objetiva vai será dividida entre conhecimentos gerais e específicos. Confira a estrutura:

Conhecimentos gerais:

20 questões Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico-Matemático; Noções de Administração Pública e Legislação; Código de Ética E Regimento Interno do TRT15 Noções de Informática



Conhecimentos específicos:

A fase discursiva vai acontecer do seguinte modo:

Para o cargo de Analisa: o Estudo de Caso constará de 02 (duas) questões práticas, para as quais o candidato deverá apresentar, por escrito, as soluções. A etapa terá limite máximo de 15 (quinze) linhas para cada questão, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos ao Estudo de Caso.

o Estudo de Caso constará de 02 (duas) questões práticas, para as quais o candidato deverá apresentar, por escrito, as soluções. A etapa terá limite máximo de 15 (quinze) linhas para cada questão, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos ao Estudo de Caso. Para o cargo de Técnico: o Estudo de Caso constará de 01 (uma) questão prática, para a qual o candidato deverá apresentar, por escrito, as soluções. A etapa terá limite máximo de 15 (quinze) linhas para cada questão, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos ao Estudo de Caso.

Edital

Concurso TRT em andamento

As oportunidades de Santa Catarina são para nível superior e cadastro reserva nos seguintes cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista Judiciário – diversas especialidades* CR R$ 13.202,62 Analista Judiciário – Oficial de Justiça CR R$ 15.128,00 Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial CR R$ 9.220,35 Técnico Judiciário – diversas especialidades** CR R$ 8.046,85

Veja a seguir as especialidades de cada cargo:

Especialidades de Técnico**:

Área Administrativa;

Área Administrativa – Tecnologia da Informação

Especialidades de Analista*:

Área Judiciária;

Área Administrativa;

Área Administrativa – Contabilidade;

Área Apoio Especializado – Medicina do Trabalho;

Área Apoio Especializado – Engenharia Civil;

Área Apoio Especializado – Engenharia Elétrica; e

Área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação.

Além dos valores que serão pagos aos aprovados, ainda receberão os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação: R$ 910,08

R$ 910,08 Assistência pré-escolar: R$ 719,62

R$ 719,62 Auxílio-transporte: R$ 712,12

R$ 712,12 Assistência médica e odontológica: R$ 215,00

R$ 215,00 Exames periódicos (A Coordenadoria de Saúde realiza os exames periódicos com equipe própria)

Quem pode se inscrever no concurso TRT SC?

Para se inscrever é preciso cumprir os requisitos de cada cargo. Veja:

Técnico Judiciário Área Administrativa Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Especialidade de Agente de Polícia Judicial Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação e carteira nacional de habilitação categoria “B” ou superior. Especialidade em Tecnologia da Informação Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de um curso de programação que tenha, no mínimo, 120 horas/aula, ou curso técnico na área de informática expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.



Analista Judiciário Área Judiciária Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação Oficial de Justiça Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Área Administrativa Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Contabilidade Diploma de Graduação em Contabilidade, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe Medicina do Trabalho Diploma de Graduação em Medicina e pós-graduação em Medicina do Trabalho, devidamente registrados, reconhecidos pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe Engenharia Civil Diploma de Graduação em Engenharia Civil, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe. Engenharia Elétrica Diploma de Graduação em Engenharia Elétrica, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação Tecnologia da Informação Diploma de curso superior em Informática, ou de qualquer outro curso superior acrescido de curso de Pós-Graduação na área de Informática, devidamente registrados e fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.



Como serão as provas do concurso TRT SC?

O concurso será composto de fase objetiva e discursiva.

As provas objetiva e discursiva do edital TRT SC serão realizadas nas cidades de Blumenau, Criciúma, Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Lages, Mafra, Joaçaba e Tubarão.

Vale lembrar que a fase objetiva será composta por 60 questões.

A prova discursiva-redação do edital TRT SC será aplicada aos cargos de Analista Judiciário nas Áreas Judiciária, Oficial de Justiça – Avaliador Federal e Administrativa; e para Técnico Judiciário na Área Administrativa.