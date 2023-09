saiu edital com vagas para diversas cidades; CONFIRA!

As inscrições poderão ser realizadas entre 27de setembro de 2023 a 09 de outubro de 2023 pelo portal da prefeitura de Bauru.

Ao todo são 05 vagas divididas da seguinte forma:

Edital nº 20/2023: Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte – Marceneiro (1);

– Edital nº 21/2023: Especialista Esportivo, Cultura e Social – Técnico Esportivo nas modalidades de futebol/futsal (1), judô (1), ginástica artística (1) e handebol (1).

A jornada de trabalho varia de 20 até 40 horas. Sobre os salários, variam de R$ 1.259,73 a R$ 3.319,15 mensais. Para se inscrever é preciso comprovar a escolaridade exigida para o cargo pretendido e possuir registro no respectivo conselho de classe. Também é preciso ter idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos detalhados no edital.

O concurso inclui uma prova objetiva, marcada para 26 de novembro de 2023, prova prática no dia 4 de fevereiro de 2024 e avaliação de títulos.

