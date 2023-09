SAIU! Edital TRT 15 PUBLICADO: Salários ultrapassam R$13 MIL

O Edital TRT 15 foi finalmente publicado e traz excelentes oportunidades para os interessados em ingressar no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Com salários iniciais que podem chegar a até R$ 13 mil, esse concurso promete ser bastante concorrido. Neste artigo, vamos explorar todos os detalhes sobre o edital, as vagas disponíveis, os requisitos necessários e o processo seletivo. Se você quer se preparar adequadamente para os estudos na área de tribunais, continue lendo!

Salários Iniciais de até R$ 13 Mil

Uma das grandes vantagens desse concurso é a remuneração inicial oferecida aos aprovados. Para o cargo de Analista Judiciário, o salário inicial pode chegar a até R$ 13.202,62. Já para o cargo de Técnico Judiciário, a remuneração inicial é de R$ 8.046,84. Esses valores são bastante atrativos e refletem a importância e responsabilidade das funções desempenhadas no TRT 15.

Vagas e Especialidades

O edital do TRT 15 prevê vagas para o preenchimento de cadastro reserva em diversas especialidades. Para o cargo de Analista Judiciário, as especialidades contempladas são: área judiciária, área administrativa, área de tecnologia da informação e enfermagem do trabalho. Já para o cargo de Técnico Judiciário, a área é a de tecnologia da informação.

Requisitos

Para concorrer ao cargo de Analista Judiciário, é necessário possuir graduação completa e registro ativo no órgão da classe reconhecido pelo Ministério da Educação. Além disso, é preciso ter formação completa em enfermagem do trabalho para a especialidade de enfermagem. Para o cargo de Técnico Judiciário na área de tecnologia da informação, é necessário ter curso técnico completo na área e registro ativo no órgão responsável.

Etapas da Avaliação

O concurso do TRT 15 será composto por diversas etapas de avaliação, conforme estabelecido no edital. Para o cargo de Analista Judiciário, a prova discursiva será realizada no dia 3 de dezembro e terá como objetivo avaliar o domínio dos candidatos sobre os temas abordados, a experiência prévia e a adequabilidade às atribuições do cargo e especialidade.



Inscrições e Taxas

As inscrições para ambos os cargos têm o mesmo prazo de realização, que vai do dia 11 de setembro até o dia 5 de outubro. A taxa de inscrição para o cargo de Técnico Judiciário é de R$ 90, enquanto para o cargo de Analista Judiciário o valor é de R$ 110. O pagamento do boleto deve ser realizado até o dia 6 de outubro.

Locais de Trabalho

Os aprovados no concurso serão alocados em Campinas (SP), Bauru (SP) ou São José dos Campos (SP), conforme determinado pelo edital.

Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação

Para os interessados em concorrer ao cargo de Técnico Judiciário na área de tecnologia da informação, é necessário ter formação completa e curso técnico na área, além do registro ativo no órgão responsável. A avaliação será composta por prova objetiva com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, noções de administração pública e legislação, e código de ética e regimento interno do TRT 15.

Analista Judiciário – Enfermagem do Trabalho

Já para o cargo de Analista Judiciário na especialidade de enfermagem do trabalho, é necessário possuir graduação completa em enfermagem e registro ativo no órgão da classe reconhecido pelo Ministério da Educação. A prova discursiva para esse cargo também será aplicada no dia 3 de dezembro e terá como objetivo avaliar o conhecimento técnico do candidato na área.

Prepare-se para o Concurso TRT 15

Se você está interessado em participar do concurso TRT 15, é importante se preparar adequadamente. Estude os conteúdos exigidos no edital, faça simulados, revise os principais temas e esteja atento aos prazos de inscrição e pagamento da taxa. Com dedicação e empenho, você estará mais próximo de conquistar uma vaga nesse importante órgão do judiciário.

O edital TRT 15 oferece uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Com salários iniciais de até R$ 13 mil, vagas em diversas especialidades e um processo seletivo abrangente, esse concurso promete ser bastante concorrido. Se você se enquadra nos requisitos, não perca tempo e comece a se preparar para garantir a sua participação e aumentar as suas chances de aprovação. Boa sorte nos estudos e no concurso!