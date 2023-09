Saiu LISTA de estados por número de beneficiários

O Governo Federal já iniciou o pagamento da parcela de setembro do Bolsa Família. O principal programa assistencial do país vai beneficiar 21,47 milhões de famílias do país neste mês de setembro.

De acordo com o Governo Federal, o valor médio do programa assistencial chegou a R$ 686,89 no país. O valor é levemente superior às médias de julho (R$ 684,17) e agosto (R$ 686,04), mas ainda abaixo do recorde registrado em junho (R$ 705,40).

Aliás, junho teve o maior valor já pago na história do Bolsa Família, figurando como o primeiro e único mês a repassar uma parcela média de mais de R$ 700 aos segurados.

Embora os valores de julho, agosto e setembro não tenham batido recorde e superado o de junho, ainda assim foram bastante expressivos para os beneficiários do programa. Tudo isso só foi possível graças ao pagamento de benefícios adicionais.

Veja qual é a parcela mínima do Bolsa Família

O governo federal garante o pagamento mínimo de R$ 600 para cada usuário do Bolsa Família. Portanto, o valor do benefício não pode ser menor que essa faixa, exceto para os segurados que tiverem contratado o Auxílio Consignado anteriormente, visto que os descontos do empréstimo ocorrem diretamente sobre o valor do benefício.

Contudo, vale destacar que o Bolsa Família possui outra regra, chamada de Benefício de Renda de Cidadania. Em síntese, a regra garante o pagamento de R$ 142 para cada membro da composição familiar que esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Ao considerar essa regra, as famílias unipessoais (com apenas um indivíduo) receberiam apenas R$ 142 no mês. Entretanto, como a parcela mínima e de R$ 600, o governo complementa o valor. Isso acontece nas famílias compostas por até quatro pessoas, que teriam direito a, no máximo, R$ 568 (R$ 142 x 4 = R$ 568) no mês.

Quando as famílias possuem mais de quatro indivíduos, o governo não complementa o valor da parcela, pois o benefício supera os R$ 600. Por exemplo, uma família composta por cinco pessoas recebe R$ 710 por mês (R$ 142 x 5 = R$ 710). Caso haja dez pessoas na composição familiar, o valor da parcela chega a R$ 1.420 (R$ 142 x 10 = R$ 1.420), superando o valor do salário mínimo.



Valor médio do Bolsa Família

O governo Lula informou que o Nordeste concentrou o maior número de beneficiários do país em setembro. Em suma, cerca de 9,76 milhões de famílias da região irão receber o auxílio neste mês, com os recursos do governo chegando a todos os 1.794 municípios da região.

Em seguida, ficou a região Sudeste, onde 6,44 milhões de famílias serão contempladas em todos os 1.668 municípios dos quatro estados da região. Já as demais regiões tiveram números mais modestos de beneficiários: Norte (2,61 milhões), Sul (1,49 milhão) e Centro-Oeste (1,18 milhão).

Embora o Nordeste tenha figurado como a região com o maior número de beneficiários, o ranking nacional com os maiores valores médios do Bolsa Família ficou completamente diferente. Confira abaixo o tíquete médio do benefício em cada um das regiões brasileiras em setembro:

Norte: R$ 723,67;

R$ 723,67; Centro-Oeste: R$ 697,37;

R$ 697,37; Sul: R$ 684,86;

R$ 684,86; Nordeste: R$ 681,84;

R$ 681,84; Sudeste: R$ 678,79.

Em resumo, a região Norte teve o maior valor do benefício em setembro deste ano. Aliás, a região vem liderando o ranking nacional há meses, ou seja, os segurados do Norte estão recebendo um valor superior à média nacional, acima de todas as demais regiões do país.

Veja os estados com os maiores números de beneficiários

O governo federal revelou que o Nordeste liderou o ranking das regiões com os maiores números de beneficiários do Bolsa Família. Contudo, não foi um estado nordestino que teve a maior quantidade de segurados do programa social do país.

Confira abaixo os estados com os maiores números do país:

São Paulo: 2,66 milhões; Bahia: 2,56 milhões; Rio de Janeiro: 1,81 milhão; Pernambuco: 1,67 milhão; Minas Gerais: 1,65 milhão; Ceará: 1,50 milhão; Pará: 1,36 milhão; Maranhão: 1,24 milhão.

Calendário de pagamentos em setembro

A Caixa Econômica iniciou o pagamento da parcela de setembro do Bolsa Família no início desta semana. Os repasses vão continuar até o final deste mês, beneficiando um novo grupo a cada dia útil.

A saber, o pagamento acontece nos dez últimos dias úteis de cada mês, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) dos segurados. Assim, um novo grupo tem acesso ao benefício a cada dia útil.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de setembro de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de setembro (LIBERADO);

NIS de final 2: dia 19 de setembro (LIBERADO);

NIS de final 3: dia 20 de setembro (LIBERADO);

NIS de final 4: dia 21 de setembro (LIBERADO);

NIS de final 5: dia 22 de setembro;

NIS de final 6: dia 25 de setembro;

NIS de final 7: dia 26 de setembro;

NIS de final 8: dia 27 de setembro;

NIS de final 9: dia 28 de setembro;

NIS de final 0: dia 29 de setembro.

Em suma, o NIS permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Portanto, é muito importante ficar atento aos documentos pessoais e à atualização dos dados, sempre que necessário, para que não haja risco de cancelamento do Bolsa Família.