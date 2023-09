Saiu! Veja tudo sobre o edital UFJ

Se você está em busca de uma oportunidade na área de educação, temos uma ótima notícia para você: saiu o edital UFJ, o concurso público da Universidade Federal de Jataí, em Goiás. O edital UFJ oferece 55 vagas para cargos técnico-administrativos em educação, que exigem níveis médio e superior de escolaridade.

Os salários variam de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, além de diversos benefícios. Quer saber mais sobre esse concurso? Então, continue lendo este artigo e confira todos os detalhes sobre o edital UFJ.

Acompanhe!

O que é a UFJ?

Primeiramente, a UFJ é a sigla para Universidade Federal de Jataí, uma instituição pública de ensino superior que faz parte da rede federal de educação. A UFJ foi criada em 2018, a partir do desmembramento do campus Jataí da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Portanto, a UFJ tem como missão promover o ensino, a pesquisa e a extensão de excelência, contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional. Assim, oferece cursos de graduação, pós-graduação, extensão e educação a distância em diversas áreas do conhecimento.

Ademais, a UFJ conta com cerca de 6 mil alunos, 400 professores e 300 técnicos administrativos. A UFJ possui três campi: o campus Jatobá, o campus Cidade Universitária José Cruciano de Araújo e o campus Riachuelo.

Quais são as vagas do edital UFJ?



O edital UFJ traz 55 vagas para cargos técnico-administrativos em educação, os quais são aqueles que dão suporte às atividades acadêmicas e administrativas da universidade. As vagas são distribuídas entre os níveis médio e superior, conforme a lista abaixo:

Nível médio (salário: R$ 2.904,96)

Assistente em Administração (19 vagas)

Nível técnico (salário: R$ 2.904,96)

Técnico de Laboratório: área — Eletrônica (1 vaga)

Técnico de Laboratório: área — Eletrotécnica (1 vaga)

Técnico de Tecnologia da Informação (3 vagas)

Técnico em Contabilidade (3 vagas)

Ensino nível superior (salário: R$ 4.638,66)

Administrador (3 vagas)

Analista de Tecnologia da Informação/Área: Redes (1 vaga)

Analista de Tecnologia da Informação/Área: Sistemas (1 vaga)

Arquivista (1 vaga)

Auditor (1 vaga)

Bibliotecário-Documentalista (1 vaga)

Contador (3 vagas)

Engenheiro de Segurança do Trabalho (1 vaga)

Engenheiro civil (1 vaga)

Engenheiro de produção (1 vaga)

Fisioterapeuta (1 vaga)

Médico: área — medicina do trabalho (1 vaga)

Médico: área — clínica médica (2 vagas)

Produtor cultural (1 vaga)

Psicólogo: área — Clínica e da Saúde (1 vaga)

Psicólogo: área — organizacional (1 vaga)

Químico (1 vaga)

Técnico em Assuntos Educacionais (6 vagas)

Além do salário, os aprovados no edital UFJ terão direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, auxílio-transporte, auxílio-saúde, auxílio-creche, entre outros.

Como se inscrever no edital UFJ?

As inscrições para o edital UFJ estarão abertas entre os dias 18 de setembro e 19 de outubro de 2023, pelo site da UFG, a qual é a banca organizadora do concurso.

Para se inscrever, você precisa acessar o site, preencher o formulário de inscrição com os seus dados pessoais e profissionais, escolher o cargo e a cidade de realização da prova, e pagar a taxa de inscrição, que varia de R$ 90,00 a R$ 120,00, conforme o nível do cargo.

Você pode solicitar a isenção da taxa de inscrição se você se enquadrar em alguma das condições previstas no edital, como ser membro de família de baixa renda ou doador de medula óssea.

Como será a prova do edital UFJ?

A prova do edital UFJ será no dia 26 de novembro de 2023, nas cidades de Jataí e Goiânia.

A prova será composta por 55 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Legislação e Ética na Administração Pública, 5 questões de Raciocínio Lógico, 5 questões de Noções de Informática e 25 questões de Conhecimentos Específicos.

Dessa forma, a prova terá duração de quatro horas, e para receber a aprovação, você precisa acertar pelo menos 60% da prova e não zerar nenhuma das áreas de conhecimento.

Além da prova objetiva, alguns candidatos serão convocados para avaliação psicossocial (PcD) e procedimento de heteroidentificação (negros), conforme descrito no edital. Ainda, segundo o edital, o concurso terá validade por 2 anos, podendo ser prorrogado por somente 1 vez, por igual período.

O edital UFJ é uma excelente oportunidade para quem quer trabalhar em uma universidade pública e ter estabilidade, remuneração e qualidade de vida. O edital UFJ já está publicado e as inscrições estão abertas até o dia 18 de outubro. Por isso, não perca tempo e comece a se preparar desde já.

Dessa forma, com as dicas que apresentamos neste artigo, você pode ficar por dentro de todas as informações sobre o edital UFJ e se preparar para a prova com mais confiança e segurança. Para assim garantir uma boa prova e ter um futuro na carreira tão desejada.