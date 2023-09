SAL ROSA do HIMALAIA acaba de ser PROIBIDO pela ANVISA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é uma instituição brasileira que regula e supervisiona produtos e serviços que possam afetar a saúde do público, incluindo alimentos. Recentemente, a ANVISA emitiu na última quinta(28) uma proibição sobre sal rosa do Himalaia.

O que é o Sal Rosa do Himalaia?

O sal rosa do Himalaia é um tipo de sal que é extraído de depósitos salinos localizados na região do Himalaia no Paquistão. Este sal é conhecido por sua cor rosa única e é frequentemente usado como uma alternativa saudável ao sal de mesa comum.

Benefícios do Sal Rosa do Himalaia

Os defensores do sal rosa do Himalaia alegam que ele possui vários benefícios para a saúde. Alguns desses benefícios incluem:

Rico em minerais: O sal rosa do Himalaia contém vários minerais que são essenciais para a saúde humana, incluindo cálcio, potássio e magnésio. Ajuda na digestão: Acredita-se que o sal rosa do Himalaia ajude a melhorar a digestão e a absorção de nutrientes no corpo. Propriedades anti-inflamatórias: Alguns estudos sugerem que o sal rosa do Himalaia pode ter propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a inflamação no corpo.

A Proibição pela ANVISA

A ANVISA tomou a decisão de proibir a distribuição, comercialização, fabricação e uso do lote SGH 22607 do produto Sal Rosa do Himalaia da marca Lina, produzido pela empresa Peralta Distribuidora de Alimentos Ltda.

Motivo da Proibição



Você também pode gostar:

A proibição veio após a emissão do Laudo de Análise Fiscal Definitivo nº 169.1P.0/2022 pelo Instituto Adolfo Lutz, Laboratório Central do Estado de São Paulo. O laudo revelou que o teor de iodo no lote do produto estava abaixo do mínimo estabelecido, o que resultou em um resultado insatisfatório.

Implicações para os Fabricantes

Para os fabricantes, esta proibição representa um desafio significativo. Eles devem garantir que seus produtos atendam aos padrões estabelecidos pela ANVISA para continuar a operar no mercado brasileiro. Isso pode envolver investimentos significativos em testes e processos de controle de qualidade.

A Resposta da Peralta Distribuidora de Alimentos Ltda

A empresa Peralta Distribuidora de Alimentos Ltda, fabricante do lote de Sal do Himalaia em questão, ainda não emitiu uma resposta formal à decisão da ANVISA.

Impacto da Proibição

A proibição do lote do sal rosa do Himalaia pela ANVISA tem várias implicações. Primeiramente, a proibição afeta diretamente a empresa Peralta Distribuidora de Alimentos Ltda., que distribui o produto. Além disso, a proibição também pode ter um impacto na percepção do público sobre o sal rosa do Himalaia.

Impacto para os Consumidores

A proibição do Sal do Himalaia pela ANVISA levanta questões significativas para os consumidores. É importante ter em mente que a proibição se aplica a um lote específico do produto e não ao Sal do Himalaia como um todo. No entanto, é crucial que os consumidores estejam cientes desta situação e verifiquem o lote de qualquer produto que pretendam comprar.