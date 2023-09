salários podem chegar a R$ 10,5 mil

Mais de 1.700 vagas estão abertas em um novo concurso público municipal.

As oportunidades são destinadas para diversos cargos a profissionais que possuam nível fundamental, médio/técnico e superior.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Consulplan.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As vagas são destinadas a Prefeitura de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Ao todo, são oferecidas 1.708 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Fundamental

Agente de Limpeza Pública – 10 vagas;

Auxiliar de Serviços de Sepultamento – 1 vaga;

Auxiliar de Serviços Gerais – 30 vagas;

Calceteiro – 6 vagas;

Carpinteiro – 1 vaga;

Copeira – 3 vagas;

Cozinheiro – 1 vaga;

Jardineiro – 2 vagas;

Maqueiro – 6 vagas;

Merendeira – 22 vagas;

Pedreiro – 5 vagas;

Pintor – 3 vagas;

Servente de Obras – 3 vagas;

Trabalhador Braçal – 1º Distrito – Nova Friburgo – 8 vagas;

Trabalhador Braçal – 2º Distrito – Rio Grandina – 8 vagas;

Trabalhador Braçal – 3º Distrito – Campo do Coelho – 8 vagas;

Trabalhador Braçal – 4º Distrito – Amparo – 8 vagas;

Trabalhador Braçal – 5º Distrito – Lumiar – 8 vagas;

Trabalhador Braçal – 6º Distrito – Conselheiro Paulino – 8 vagas;

Trabalhador Braçal – 7º Distrito – São Pedro da Serra – 8 vagas;

Trabalhador Braçal – 8º Distrito – Mury – 8 vagas;

Vigia Escolar – 7 vagas;

Zelador – 4 vagas;

Inspetor de Alunos – 15 vagas.



Nível médio/técnico

Professor I – 200 vagas;

Agente Administrativo – 10 vagas;

Agente Comunitário de Saúde – 39 vagas;

Agente de Combate às Endemias – 15 vagas;

Agente de Posturas – 1 vaga;

Auxiliar de Creche – 80 vagas;

Auxiliar de Saúde Bucal – 1 vaga;

Auxiliar de Secretaria – 20 vagas;

Cuidador – 2 vagas;

Eletricista – 2 vagas;

Instrumentador Cirúrgico – 3 vagas;

Motorista de Ambulância – 6 vagas;

Motorista de Veículos Leves – 6 vagas;

Motorista de Veículos Pesados – 3 vagas;

Oficineiro – 2 vagas;

Profissional de Apoio Escolar na Educação Inclusiva – 300 vagas;

Secretário Escolar – 5 vagas;

Técnico de Enfermagem – 300 vagas;

Técnico de Enfermagem de Família – 5 vagas;

Técnico de Imobilização Ortopédica – 3 vagas;

Técnico de Laboratório – 20 vagas;

Técnico de Radiologia – 3 vagas;

Topógrafo – 1 vaga;

Tradutor Interprete de Libras – 1 vaga.

Nível superior completo

Acompanhante Terapêutico – 1 vaga;

Analista Processual I – 1 vaga;

Analista Processual II – 1 vaga;

Analista Processual III – 1 vaga;

Assistente Social – 8 vagas;

Auditor Contábil – 1 vaga;

Auditor Técnico – 1 vaga;

Biólogo – 2 vagas;

Contador – 1 vaga;

Enfermeiro – 75 vagas;

Enfermeiro de Família – 7 vagas;

Farmacêutico – 8 vagas;

Fiscal de Atividades Econômicas – 1 vaga;

Fiscal de Tributos – 12 vagas;

Fiscal Sanitário I – Arquiteto – CR;

Fiscal Sanitário II – Biólogo/Engenheiro Ambiental/Engenheiro Sanitarista – CR;

Fiscal Sanitário III – Enfermeiro – CR;

Fiscal Sanitário IV – Engenheiro Civil – CR;

Fiscal Sanitário V – Farmacêutico – CR;

Fiscal Sanitário VI – Médico – CR;

Fiscal Sanitário VII – Médico Veterinário – CR;

Fiscal Sanitário VIII – Nutricionista/Engenheiro de Alimentos – CR;

Físico Médico – 1 vaga;

Fisioterapeuta I – 12 vagas;

Fisioterapeuta II – Fisioterapia Hospitalar – 1 vaga;

Fisioterapeuta III – Fisioterapia em Terapia Intensiva – 1 vaga;

Fisioterapeuta IV – Fisioterapia em Terapia Neonatal – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 3 vagas;

Médico especialistas como: Alergista – 20h – 1 vaga;

Anestesiologista – 24h – 15 vagas;

Angiologista – 20h – 1 vaga;

Bucomaxilo – 20h – 1 vaga;

Cardiologista – 20h – 2 vagas;

Cardiopediatra – 20h – 1 vaga;

Cirurgião Cabeça e Pescoço – 20h – 1 vaga;

Cirurgião Geral – 20h – 3 vagas;

Cirurgião Geral – 24h – 8 vagas;

Cirurgião Plástico – 20h – 1 vaga;

Cirurgião Torácico – 20h – 1 vaga;

Cirurgião Vascular – 20h – 3 vagas;

Clínico Geral – 20h – 20 vagas;

Clínico Geral – 24h – 8 vagas;

Colonoscopista – 20h – 1 vaga;

Médico Da Família – 3 vagas;

Dermatologista – 20h – 2 vagas;

Médico do Trabalho – 2 vagas;

Endocrinologista – 20h – 2 vagas;

Endocrinologista Pediátrico – 20h – 1 vaga;

Endoscopista – 20h – 1 vaga;

Faturista – 20h – 1 vaga;

Gastroenterologista CPRE – 20h – 1 vaga;

Gastroenterologista – 20h – 1 vaga;

Geriatra – 20h – 1 vaga;

Ginecologista – 20h – 4 vagas;

Hematologista – 20h – 2 vagas;

Hepatologista – 20h – 1 vaga;

Infectologista – 20h – 1 vaga;

Infectologista Infantil – 20h – 1 vaga;

Intensivista – 20h – 1 vaga;

Intensivista – 24h – 10 vagas;

Internista – 24h – 2 vagas;

Mastologista – 20h – 1 vaga;

Nefrologista – 20h – 1 vaga;

Neurocirurgião – 20h – 5 vagas;

Neurologista – 20h – 3 vagas;

Neuropediatra – 20h – 1 vaga;

Nutrólogo – 20h – 1 vaga;

Obstetra – 20h – 2 vagas;

Obstetra – 24h – 12 vagas;

Oftalmologista – 20h – 2 vagas;

Ortopedista – 20h – 8 vagas;

Ortopedista – 24h – 4 vagas;

Otorrinolaringologista – 20h – 2 vagas;

Patologista – 20h – 1 vaga;

Pediatra – 20h – 6 vagas;

Pediatra – 24h – 21 vagas;

Pediatra Neonatologista – 24h – 4 vagas;

Pneumologista – 20h – 1 vaga;

Pré-Natalista – 20h – 3 vagas;

Proctologista – 20h – 3 vagas;

Psiquiatra – 20h – 4 vagas;

Psiquiatra Infantil – 20h – 1 vaga;

Radiologista – 20h – 1 vaga;

Regulador – 20h – 2 vagas;

Reumatologista – 20h – 2 vagas;

Socorrista – 24h – 20 vagas;

Ultrassonografista – 20h – 1 vaga;

Urologista – 20h – 3 vagas;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Nutricionista – 7 vagas;

Odontólogo Buco Maxilo Facial – 1 vaga;

Odontólogo de Família – 5 vagas;

Orientador Educacional – 10 vagas;

Pedagogo – 10 vagas;

Procurador do Município – 5 vagas;

Professor AEE – Atendimento Educacional Especializado – 15 vagas;

Professor Bilíngue – Língua Portuguesa/Libras – 1 vaga;

Professor nas disciplinas de Arte – 2 vagas;

Ciências – 5 vagas;

Educação Física – 10 vagas;

Enfermagem – 3 vagas;

Geografia – 6 vagas;

História – 6 vagas;

Informática Educacional – 3 vagas;

Língua Inglesa – 4 vagas;

Língua Portuguesa – 6 vagas;

Matemática – 10 vagas;

Ensino Religioso – 8 vagas;

Psicólogo – 20 vagas;

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Nova Friburgo variam entre R$ 1.375,27 a R$ 10.579,00 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 17 a 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais entre outros.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Nova Friburgo têm entre os dias 12 de setembro de 2023 a 16 de outubro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Consulplan.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 60,00 a R$ 90,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a Prefeitura de Nova Friburgo contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 26 de novembro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.