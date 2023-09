Samsung apresenta serviço antirroubo de smartphone

A Samsung apresentou uma solução de bloqueio remoto para smartphones de sua marca. O Cadeado Galaxy, desenvolvido pela Samsung em parceria com a Paymobi, oferece a possibilidade de bloquear completamente um smartphone por meio de uma ligação ou acesso a um site, de qualquer dispositivo, utilizando apenas o número de CPF ou CNPJ e uma senha definida pela própria pessoa.

Através do Samsung Knox, a plataforma de segurança da fabricante que possui certificação de segurança de agências governamentais, é possível bloquear remotamente um smartphone Galaxy de forma simples e rápida. O novo serviço oferece uma camada extra de segurança que protege dados pessoais e sensíveis de uso mal-intencionado por terceiros.

A proteção oferecida pelo serviço visa o bloqueio total de dados armazenados no dispositivo em segundos. Com o bloqueio, o acesso a aplicativos dentro do smartphone é impossibilitado, incluindo os que podem ser explorados em golpes. Todos os apps de bancos, rede social e mensagens estão protegidos no smartphone quando o bloqueio é efetivado.

Os donos de smartphones das linhas Galaxy S23 5G e Galaxy S22 5G, além do Galaxy S21 FE 5G, Galaxy Z Fold4 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip4 5G e Galaxy Z Flip3 5G têm acesso retroativo gratuito ao Cadeado Galaxy por dois anos. Basta solicitar a licença sem custo no site www.cadeadogalaxy.com.br, tanto para quem já possui um dos smartphones citados ou para os que adquirirem um novo dispositivo.

Como funciona o Cadeado Galaxy

Depois de cadastrado o serviço, o bloqueio pelo Cadeado Galaxy pode ser feito remotamente por telefone ou pelo website (via navegador), de qualquer dispositivo, por meio do número do CPF ou CNPJ e a senha cadastrada pelo contratante, substituindo a necessidade de instalar um aplicativo separado.

Os assinantes do Cadeado Galaxy também podem escrever uma mensagem customizada para ser exibida na tela do dispositivo bloqueado – como um número de telefone ou e-mail para contato – e não há como quem está em posse do smartphone saber se o dispositivo está coberto pelo serviço.

Outro diferencial é contar com uma central de bloqueio e desbloqueio por acesso telefônico disponível 24 horas por dia e sete dias por semana. O serviço possibilita o de bloqueio do dispositivo perdido em segundos mesmo quando a tela está desbloqueada ou quando a senha do aparelho foi comprometida, proporcionando confiabilidade e tranquilidade para as pessoas.



A Samsung ainda diz que seu novo serviço é o único do mercado que está atrelado ao IMEI do dispositivo, e não a uma conta de usuário. Isso dá mais garantia à solução, já que o IMEI é um código único para cada aparelho

Disponibilidade

O Cadeado Galaxy está disponível para todos os smartphones Galaxy que cumpram os seguintes requisitos:

Tenha sistema operacional Android 10 ou superior

Utilize o software original da Samsung

Tenha sido fabricado no Brasil

Não possua reserva de domínio ou de gestão empresarial

A novidade complementa outros serviços de segurança da Samsung, como o SmartThings Find, que permite localizar gratuitamente dispositivos perdidos, e o Knox Vault, tornando o Cadeado Galaxy uma solução ainda mais abrangente de proteção, garantindo a segurança e a tranquilidade das pessoas em situações de perda, roubo ou furto do smartphone.

O Cadeado Galaxy é oferecido em um plano anual com um pagamento único de R$ 39,90, se for contratado pelo período de um ano, e com um pagamento único de R$ 59,90, se contratado pelo período de dois anos. O serviço está disponível para smartphones Galaxy com Sistema Operacional One UI 2 (Android 10) ou mais recentes.

