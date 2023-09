Samsung atualiza sistema operacional de linhas premium mais antigas

A Samsung atualizou o sistema operacional One UI trazendo recursos selecionados para as gerações anteriores de dispositivos. A intenção é aprimorar a experiência de usuários com recursos lançados para os smartphones e outros dispositivos mais recentes. A atualização ajudará a levar as principais inovações introduzidas nos modelos Galaxy Z Fold5, Z Flip5, linha Tab S9 e linha Watch6 para mais clientes.

Com o intuito de proporcionar uma experiência de dispositivo mais integrada e aprimorada, a atualização do software One UI 5.1.12 chegará aos dispositivos Galaxy Z Fold4 5G e Galaxy Z Flip4 5G nas próximas semanas. Posteriormente, a atualização será implementada nos seguintes dispositivos: Galaxy Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Z Fold2 5G e Z Flip.

Outros dispositivos que também serão beneficiados com os novos recursos da atualização da One UI 5.1.1 são: Galaxy Tab S8 5G, Tab S8+ 5G, Tab S8 Ultra 5G, Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab Active 3 e Tab Active 4 Pro. Além disso, o Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 e Watch4 Classic poderão baixar a atualização da One UI 5 Watch.

Mudanças para a linha Galaxy Z

A One UI 5.1.1 ajudará os usuários do Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 a controlar o conteúdo de mídia com mais facilidade através do Modo Flex, graças a uma variedade de recursos e funcionalidades aprimorados.

Esta atualização agora torna mais simples para o usuário mostrar ou ocultar o painel do Modo Flex. Ao dobrar o smartphone no Modo Flex, o ícone do painel flutuará na tela, permitindo fácil acesso. Este painel personalizável fornece acesso fácil a recursos como Múltiplas Janelas, touchpad, captura de tela e muito mais.

A experiência multitarefa para dispositivos dobráveis e tablets também será aprimorada. Quando estiver assistindo a um vídeo usando um Galaxy Z Fold4 5G, Z Flip4 5G ou Tab S8 5G, o usuário pode abrir o Samsung Internet em uma janela flutuante através do recurso Pop-up Oculto para realizar uma pesquisa, enquanto o conteúdo continua sendo reproduzido.



Também é possível alternar de forma intuitiva da janela flutuante para o recurso de Múltiplas Janelas pressionando e segurando o controlador na parte superior da janela pop-up. A nova atualização facilita a inicialização e o controle de tela, permitindo uma transição fácil para a visualização dividida.

Por fim, será possível arrastar e soltar com as duas mãos na tela principal de um dispositivo dobrável ou tablet. Isso permite que o usuário abra o aplicativo desejado com uma mão e, com a outra mão, arraste um arquivo, um ícone do aplicativo ou qualquer outro item para a pasta ou local de destino.

Recursos de bem-estar

Com o recurso de gerenciamento de sono atualizado10, as pessoas obtêm melhor compreensão de seus padrões pessoais de sono por meio de uma interface de usuário mais intuitiva com análise detalhada dos Fatores de Pontuação do Sono, Consistência do Sono e Símbolo de Animal. As pessoas também podem acessar o Treinamento de Sono diretamente pelo smartwatch, permitindo que acompanhem seu progresso de maneira mais conveniente e se mantenham motivadas ao longo do dia.

Além disso, um ambiente favorável ao sono é importante para se ter uma noite de sono tranquila. Quando chega a hora de dormir, o Galaxy Watch pode ajudar a preparar o ambiente de sono ideal ajustando automaticamente as configurações dos dispositivos domésticos conectados.

A atualização da One UI 5 Watch também traz mais ferramentas de condicionamento físico personalizadas que possibilitam a definição e realização de metas de atividade. O recurso Zona de Frequência Cardíaca Personalizada analisa as capacidades físicas e estabelece cinco níveis ideais de intensidade de corrida.

Além dos mais de 100 rastreadores de treino existentes, agora é possível registrar suas corridas na pista com a funcionalidade Corrida de Pista e até mesmo criar e monitorar sua rotina de treino por meio do recurso Treino Personalizado. Para os donos do Galaxy Watch5 Pro, é possível pode pesquisar e baixar facilmente vários arquivos de rota GPX em sua localização. O recurso Treino com Rota foi ampliado para oferecer suporte a modos de corrida, caminhada, trilhas e ciclismo.