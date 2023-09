Samsung e OnePlus trollam a Apple após anúncio do iPhone 15 USB-C

Óna terça-feira, Maçã realizou seu evento anual de outono para anunciar o novo lote de iPhone. Este ano, a empresa iniciou com a inauguração do Apple Watch Série 9 e Apple Watch Ultra 2.

Eles então seguiram para o Linha do iPhone 15, começando com o modelo básico e depois com as versões profissionais. Como esperado, a Apple revelou que todos os modelos de iPhone agora contarão com um USB-C porta em vez de seu proprietário raio porta, que era usada em iPhones desde o iPhone 5 estreou em 2012.

Apple finalmente muda para USB-C

Os telefones Android já usam USB-C há muito tempo. Na verdade, a única razão pela qual a Apple está fazendo a mudança é porque o União Europeia agora exige que todos os smartphones utilizem o padrão USB-C começando em 2024. A Apple fez isso um ano antes de ser forçada, mas estava fora de seu controle. Claro, a Apple não mencionou isso e interpretou isso como um “atualizar” para melhor compatibilidade e conectividade.

Apple detalha recursos do USB-C.Maçã

Grandes empresas de tecnologia que fabricam telefones Android não ficaram exatamente satisfeitas com a apresentação da mudança pela Apple. O maior concorrente da Apple no setor de smartphones, Samsung, foi particularmente ousado. Primeiro foi um comentário sobre a inclusão do USB-C e depois uma insatisfação geral com o que foi revelado.

A Samsung não fez rodeios.Twitter

Outra empresa notável que atirou na Apple foi OnePlusque já fabricam telefones Android populares há algum tempo e estão prestes a lançar seu primeiro telefone dobrável em algum momento neste outono.

Não é uma boa aparência para a Apple

Não foram apenas as empresas rivais que lançaram comentários duros na direção da Apple. Várias plataformas de mídia digital que ganham a vida com a tecnologia também o fizeram.

Resumindo, foi um evento misto para a Apple. Há alguns melhorias muito sólidas chegando a todos os modelos de iPhone e à linha Apple Watch, mas muitos ainda estão almejando mais inovação de uma empresa que geralmente está na vanguarda em termos de tecnologia. 2024 pode ser um ano decisivo na mente de muitos consumidores da Apple.