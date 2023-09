SANTANDER divulgou NOTÍCIA EXCELENTE para Aposentados; confira

O Santander, uma das principais instituições financeiras do mundo, recentemente se tornou o centro das atenções no setor bancário do Brasil. A razão para isso é uma notícia empolgante que traz benefícios significativos para os aposentados clientes do banco.

Depois de uma longa batalha jurídica que durou mais de nove anos, uma decisão favorável foi finalmente alcançada a favor dos aposentados do Santander. Isso ocorreu por meio de uma ação civil pública movida pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. O resultado desta ação é uma redução substancial na mensalidade do plano de saúde dos aposentados do banco.

Vitória dos Aposentados

A ação judicial tinha como objetivo restabelecer as condições contratuais anteriores e reembolsar os valores excessivamente cobrados dos aposentados. O secretário executivo do SindBancários, Luiz Cassemiro, comemorou a vitória no processo, que durou quase uma década, como um triunfo da luta coletiva e um fortalecimento da categoria diante das arbitrariedades cometidas pelos bancos.

Assim, essa vitória garante o ressarcimento aos aposentados pela diferença paga a mais, devido à alteração feita no custeio do plano.

Para entender completamente o significado desta vitória, precisamos voltar ao ano de 2014. Nesse período, o Santander realizou uma alteração unilateral no custeio de seu plano de saúde. Antes da mudança, todos os aposentados que mantinham o mesmo plano de saúde pagavam pelo custo médio. No entanto, após a alteração, os aposentados passaram a pagar por faixa etária. Essa mudança resultou em um custo maior para os aposentados, o que levou ao processo judicial.

Os Beneficiários

A decisão judicial beneficiará todos os aposentados do Santander que mantiveram o mesmo plano de saúde. Dessa forma, eles terão direito a um reembolso da diferença paga a mais devido à alteração feita no custeio do plano. Além disso, os aposentados que eram associados ao sindicato no início da ação serão os mais beneficiados.

A advogada Daiane Mattos afirma que o banco já deve estar em contato com a operadora dos planos de saúde para realizar o ajuste. Segundo ela, algumas pessoas já notaram a redução do valor da mensalidade, e outras a perceberão nos próximos meses.

Wanessa de Queiroz, coordenadora da Comissão de Organização dos Empregados (COE) do Santander, considera a decisão um marco importante. Para ela, a decisão é fundamental, pois abre precedência para outros sindicatos do país buscarem a redução no valor das mensalidades.

Impacto na Vida dos Aposentados

Esta decisão é um marco importante para os aposentados do Santander. Ela não apenas alivia o fardo financeiro da mensalidade do plano de saúde, mas também abre precedência para outras ações semelhantes em todo o Brasil. Isso pode levar a mais vitórias para os aposentados e uma melhoria geral na qualidade de vida.

Grande vitória para os Aposentados

A decisão favorável aos aposentados do Santander é uma vitória significativa. Ela destaca a importância de lutar pelos direitos dos aposentados e mostra o impacto positivo que uma ação coletiva pode ter. Além disso, serve como um lembrete valioso para as instituições financeiras sobre a importância de tratar seus clientes de maneira justa e equitativa.

O Santander, como uma das principais instituições financeiras do Brasil, tem a responsabilidade de garantir que seus clientes sejam tratados com justiça. Esta decisão é um passo na direção certa e esperamos ver mais ações como essa no futuro.

Não há dúvida de que esta é uma grande vitória para os aposentados do Santander. No entanto, é crucial que continuemos a lutar pelos direitos dos aposentados e garantir que eles sejam tratados com a dignidade e respeito que merecem. Seja através da luta por melhores condições de saúde ou garantindo que eles recebam os benefícios financeiros que merecem, devemos continuar a apoiar nossos aposentados e garantir que eles tenham a qualidade de vida que merecem.