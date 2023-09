Santander e Fiat se unem em parceria para oferecer financiamento de carro com taxas reduzidas

A indústria automobilística é um dos setores mais importantes da economia brasileira. Milhões de pessoas sonham em adquirir um veículo próprio, mas muitas vezes as altas taxas de juros e a dificuldade de acesso ao crédito acabam sendo obstáculos para concretizar esse desejo. No entanto, uma parceria entre o banco Santander e a montadora Fiat promete mudar esse cenário, oferecendo financiamentos de carros da marca com taxas reduzidas.

Santander e Fiat: uma aliança estratégica

O Santander, renomado banco presente em diversos países ao redor do mundo, tem buscado ampliar sua participação no mercado de crédito automotivo no Brasil. Para isso, fechou uma parceria com a Fiat, uma das maiores montadoras do país, que tem uma linha completa de veículos para atender diferentes perfis de consumidores.

Essa aliança estratégica tornou o Santander o “motor de crédito” da Fiat, ou seja, o banco passou a ser responsável por oferecer financiamentos para os carros da marca. Anteriormente, esses financiamentos eram realizados pelo Itaú, mas agora o Santander assumiu essa função, trazendo novas possibilidades e vantagens para os clientes interessados em adquirir um veículo Fiat.

Taxas de juros reduzidas e novas formas de aquisição

Um dos principais benefícios dessa parceria é a redução das taxas de juros para o financiamento de carros Fiat. Em 2022, muitos clientes com perfil considerado excelente demonstraram interesse em comprar um veículo da marca, porém, as altas taxas de juros acabavam inviabilizando a concretização dessas vendas. Com a entrada do Santander nessa parceria, a expectativa é que as tarifas sejam reduzidas, tornando o crédito mais acessível para os consumidores.

Além da redução das taxas de juros, a parceria entre o Santander e a Fiat também traz novas formas de aquisição de veículos. Uma delas é a oferta de parcelas balão, que consiste em uma modalidade de financiamento em que um valor residual maior é deixado para o final do plano. Essa opção pode ser interessante para os revendedores, pois estimula a troca de carro no momento de quitar a prestação, o que gera fidelização do cliente e oportunidades para o lojista.

O papel do Santander na concessão de crédito

Com a parceria entre o Santander e a Fiat, o banco passa a ter um papel fundamental na concessão de crédito para a aquisição de carros da marca. A instituição financeira será responsável por cuidar das taxas de juros e das avaliações de risco para a concessão de parcelamentos, além de desenvolver novas formas de aquisição de veículos que atendam às necessidades e preferências dos consumidores.



Essa participação do Santander no mercado de crédito automotivo é estratégica, pois permite ao banco ampliar sua atuação e conquistar novos clientes. Além disso, ao oferecer financiamentos com taxas reduzidas, o Santander se destaca como uma opção mais vantajosa para os consumidores interessados em adquirir um carro Fiat.

Perspectivas para as taxas de juros no futuro

Uma das projeções da Santander Financiamentos é que a taxa básica de juros, conhecida como Selic, seja reduzida nos próximos anos. Segundo estimativas do banco, o Copom, órgão responsável por definir a Selic, deve fixar a taxa em 11,75% até o final de 2022. Para o final de 2024, a expectativa é que a Selic chegue a 10%, enquanto em 2025 a taxa pode atingir os 7,5%.

Essas projeções são importantes para o mercado de crédito automotivo, pois indicam uma tendência de redução das taxas de juros, o que beneficia os consumidores interessados em financiar a compra de um carro. Com a parceria entre o Santander e a Fiat, é possível que essas projeções sejam levadas em consideração na concessão de crédito, resultando em tarifas mais atrativas para os clientes.

Benefícios para revendedores e consumidores

A parceria entre o Santander e a Fiat traz benefícios tanto para os revendedores quanto para os consumidores. Para os revendedores, a oferta de parcelas balão estimula a troca de carro, possibilitando que o cliente faça um novo parcelamento dentro da mesma marca. Além disso, essa modalidade de financiamento contribui para a fidelização do cliente e permite ao lojista ter acesso a veículos de qualidade na troca.

Já para os consumidores, a parceria entre o Santander e a Fiat significa a possibilidade de adquirir um carro da marca com taxas de juros reduzidas, o que torna o financiamento mais acessível e viável. Além disso, as novas formas de aquisição de veículos oferecidas pela parceria, como as parcelas balão, proporcionam mais flexibilidade e oportunidades para os clientes.

A parceria entre o Santander e a Fiat para oferecer financiamentos de carros com taxas reduzidas é uma excelente notícia para os consumidores brasileiros. Essa aliança estratégica traz benefícios tanto para os revendedores quanto para os consumidores, estimulando a troca de carro, fidelizando os clientes e oferecendo oportunidades de aquisição de veículos com condições mais vantajosas.

Com a participação do Santander no mercado de crédito automotivo, a expectativa é que as taxas de juros sejam reduzidas, tornando o financiamento mais acessível para os consumidores. Além disso, as projeções de queda da taxa básica de juros indicam um cenário favorável para quem deseja adquirir um carro financiado.

Portanto, se você está pensando em comprar um carro Fiat, aproveite essa parceria entre o Santander e a montadora e busque informações sobre as opções de financiamento disponíveis. Com taxas reduzidas e novas formas de aquisição, essa é uma oportunidade única para realizar o sonho de ter um veículo próprio.