Santander oferece 80% de desconto em consultas e medicamentos para seus clientes

O Santander acaba de lançar uma solução inovadora que visa beneficiar aqueles clientes com renda mais modesta, que muitas vezes enfrentam dificuldades para incluir os custos de um plano de saúde em seus orçamentos.

Este novo produto, anunciado recentemente pelo banco, promete oferecer uma alternativa mais acessível para o acesso a cuidados médicos.

Com ele, os clientes poderão desfrutar de uma redução significativa de até 80% nos gastos relacionados a consultas médicas, medicamentos e exames.

Dessa forma, o Santander busca atender às necessidades de uma parcela da população que, de outra forma, teria dificuldade em acessar cuidados de saúde de qualidade.

Em um momento em que a saúde é uma prioridade global, essa iniciativa do Santander é um exemplo de como as instituições financeiras podem desempenhar um papel significativo na melhoria do acesso a serviços essenciais para todos os estratos sociais.

Enfim, se você se interessou em entender mais sobre essa iniciativa, não deixe de conferir o texto que organizamos para esclarecer várias dúvidas nesse sentido.

Plano oferecido pelo Santander

O “helpS Saúde” é um inovador plano de assistência disponibilizado exclusivamente aos clientes do Santander. Este serviço proporciona uma ampla gama de vantagens que podem fazer toda a diferença no seu cuidado com a saúde.



Assim, uma das principais vantagens do plano do Santander é a sua capacidade de economizar significativamente nos custos com medicamentos, consultas médicas e exames, com descontos de até 80% em relação aos preços praticados no setor privado.

O funcionamento desse plano de assistência é bastante semelhante ao de um plano de saúde tradicional. Ele conta com uma rede credenciada de clínicas e farmácias, permitindo que os beneficiários tenham acesso a serviços de saúde a preços mais acessíveis.

Isso significa que você pode obter atendimento médico de qualidade e comprar seus medicamentos com descontos substanciais, tornando o cuidado com a saúde mais acessível do que nunca.

Além disso, o “helpS Saúde” oferece a conveniência da telemedicina, permitindo que você realize consultas médicas via chamada de vídeo.

Inicialmente, essas consultas são realizadas com clínicos gerais, mas, quando necessário, você pode ser encaminhado para um especialista.

Com essa abordagem o Santander proporciona maior comodidade e acesso rápido a orientações médicas, sem a necessidade de se deslocar fisicamente até um consultório.

Observações adicionais

“O foco é estar presente no dia a dia dos nossos clientes, entregando serviços aderentes às suas necessidades”, afirmou a head de Canais e Inovação do banco, Paula Akemi Kajihara.

Vale pontuar que o Santander disponibiliza aos seus clientes um serviço de assistência médica através do helpS Saúde, acessível por telefone através do número 0800 707 7605 ou pelo aplicativo do plano de saúde.

Esse serviço oferece aos clientes a conveniência de localizar facilmente a clínica ou farmácia mais próxima para aproveitar os benefícios do plano de saúde.

Outra grande vantagem do plano do Santander que vale a pena mencionar é que não há restrições de idade para contratar o plano, e o valor da mensalidade permanece constante, independentemente da faixa etária do cliente.

Além disso, não é necessário cumprir um período de carência. Isso significa que, assim que o primeiro pagamento for efetuado, os serviços assistenciais já podem ser utilizados imediatamente.

Saiba como contratar o plano de assistência do Santander

A adesão ao plano de saúde do Santander é uma escolha acessível e conveniente para aqueles que buscam cuidados médicos de qualidade.

Com uma mensalidade de apenas R$ 19,90, você pode garantir assistência médica para você e até três dependentes, sem a necessidade de qualquer vínculo familiar com eles.

Para aproveitar os descontos em uma ampla rede de farmácias parceiras, basta apresentar o número do seu CPF ou a Carteira Digital. Essa facilidade torna mais simples e econômica a aquisição de medicamentos e produtos de saúde essenciais.

Além disso, agendar consultas nunca foi tão fácil. Utilize o aplicativo helpS para marcar suas consultas com rapidez e praticidade.

Você também pode verificar a lista completa de clínicas credenciadas, garantindo que você tenha acesso a profissionais qualificados em sua região.

E se você é cliente do Santander, a contratação do serviço fica ainda mais simples. Basta acessar o aplicativo do banco ou ligar para a Central de Atendimento nos números 4004 3535 (para capitais e regiões metropolitanas), 0800 702 3535 (para demais localidades) ou 0800 723 5007 (para pessoas com deficiência auditiva e de fala).