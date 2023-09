Saque-aniversário do FGTS pode passar por IMPORTANTE mudança; Saiba agora

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está prestes a passar por uma alteração nas suas regras. De acordo com informações obtidas pelo jornal O Globo, Luiz Marinho, ministro do Trabalho, encaminhou um projeto à Casa Civil que propõe autorizar trabalhadores demitidos a partir de 2020, que aderiram à modalidade do saque-aniversário, a retirarem o saldo remanescente do fundo.

Atualmente, as regras do saque-aniversário estabelecem que o saque não está disponível aos trabalhadores que optaram por essa modalidade por um período de dois anos. No entanto, a proposta em questão pode representar uma mudança significativa na política de saque do FGTS.

Caso o projeto seja aprovado, os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e foram demitidos a partir de 2020 terão a oportunidade de sacar o montante de forma retroativa. Isso significa que aqueles que ainda estão dentro do período de dois anos desde a adesão à modalidade também poderão ter acesso aos valores acumulados no fundo.

A proposta apresentada pelo ministro Luiz Marinho busca flexibilizar as regras do saque-aniversário do FGTS, permitindo que os trabalhadores tenham maior controle sobre seus recursos. A medida poderá impactar positivamente milhares de trabalhadores que optaram por essa modalidade de saque.

Vantagens da modalidade de saque-aniversário

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), criado em 2020, oferece algumas vantagens para os trabalhadores que optam por essa modalidade. Confira a seguir:

Acesso anual aos recursos: Com o saque-aniversário, o trabalhador tem a oportunidade de sacar parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. Isso permite um acesso mais frequente aos recursos, o que pode ser útil para lidar com despesas pontuais.

Flexibilidade financeira: A modalidade saque-aniversário dá ao trabalhador maior controle sobre o seu FGTS, permitindo que ele utilize os recursos de acordo com suas necessidades e objetivos, como pagar dívidas, investir, ou utilizar o dinheiro para aquisição da casa própria.

Não precisa esperar situações específicas: Ao contrário do saque-rescisão, que permite o saque em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria ou compra de imóvel, o saque-aniversário não está vinculado a essas condições. Isso significa que o trabalhador pode acessar os recursos mesmo sem se enquadrar nessas situações.

É importante destacar que a escolha entre o saque-aniversário e o Saque-Rescisão deve ser feita de forma consciente, considerando as necessidades e objetivos financeiros do trabalhador. Cada modalidade tem suas vantagens e desvantagens, e a decisão deve ser baseada no contexto individual de cada pessoa. Sendo assim, é importante conhecer as condicionalidades de cada modalidade antes de fazer uma escolha.



Como saber o saldo do FGTS?

Para verificar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), os trabalhadores têm à disposição duas opções de acesso: podem utilizar um computador para acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal ou utilizar o aplicativo FGTS fornecido pela própria Caixa.

É fundamental que os trabalhadores acessem regularmente seu extrato do FGTS e acompanhem as movimentações para assegurar que os depósitos estão sendo realizados de acordo com a legislação, garantindo, assim, o cumprimento de seu direito estabelecido por lei. Caso ocorra qualquer irregularidade em relação aos depósitos, é recomendado entrar em contato com os órgãos responsáveis para resolver a situação e regularizá-la.