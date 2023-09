Saque de R$6.220,00 é liberado para trabalhadores; veja se você tem direito

A Caixa Econômica Federal anunciou que vai liberar o saque calamidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para alguns grupos sociais a partir desta quarta-feira (13). Trata-se de um saldo voltado para pessoas que residem em municípios fortemente atingidos por algum desastre natural, e que se encontram em situação de calamidade pública.

Desta vez, a liberação do saque calamidade do FGTS está sendo feita para os seguintes municípios:

Joaquim Gomes (AL);

Coronel Domingos Soares (PR);

Picada Café (RS).

Quem pode receber o saldo

A Caixa Econômica Federal explica que o saldo referente ao saque-calamidade pode ser recebido pelas pessoas que possuem algum dinheiro em sua conta do FGTS. Para além disso, também é importante que o cidadão não tenha realizado nenhum outro saque ocasionado por este motivo no intervalo dos últimos 12 meses.

Como solicitar o saldo do FGTS

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, o saldo está sendo liberado, mas o dinheiro não é depositado na conta dos usuários de maneira automática. É necessário realizar a solicitação do benefício. Para fazer o pedido, não é preciso sair de casa. Basta acessar a sua conta no aplicativo oficial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Para tanto, basta seguir os passos abaixo:

Abra o aplicativo FGTS;

Siga para a opção Meus Saques;

Selecione Outras Opções de Saques;

Selecione o motivo do Saque: “calamidade pública”;

Escolha o canal para receber o FGTS, caso esta informação não esteja presente em seu cadastramento;

Informe o nome do seu município;

Envie uma selfie do rosto, e envie as fotos dos seus documentos;

Verifique os dados;

Confirme o saque;

Sempre que desejar, acompanhe o andamento do seu pedido por este mesmo canal.



Documentos exigidos

Antes mesmo de iniciar o processo de solicitação do saldo do FGTS no app oficial, é importante reunir todos os documentos exigidos pela Caixa Econômica e ter eles em mãos durante o processo.

Atualmente, o banco exige o envio das fotos dos seguintes momentos:

Carteira de Identidade — também são aceitos carteira de habilitação e passaporte;

Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água ou outro documento recebido via correio, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;

Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).

Prazo de solicitação

O cidadão que reside em uma das três cidades citadas acima precisa se apressar. Conforme informações da Caixa Econômica Federal, existem prazos máximos para a realização desta solicitação. Tais prazos de solicitação são diferentes para cada uma das cidades citadas. Veja abaixo:

Joaquim Gomes (AL): podem solicitar o saque até o dia 07/10/2023;

Coronel Domingos Soares (PR): podem solicitar o saque até o dia dia 27/11/2023;

Picada Café (RS): podem solicitar o saque até o dia 25/09/2023.

FGTS para Rio Grande do Sul

Na noite desta terça-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a liberação de R$ 600 milhões do Fundo e Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para vítimas das fortes chuvas que seguem atingindo o Rio Grande do Sul. Ao todo, a expectativa da Caixa Econômica Federal é contemplar pouco mais de 354 mil trabalhadores.

“Eu e o companheiro Alckmin acabamos de fazer uma reunião com a comissão que foi criada para tratar dos problemas do Rio Grande do Sul. Além dos R$ 740 milhões anunciados por ele no último domingo, nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de R$ 1 bilhão para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades”, disse Lula.

“E ao mesmo tempo, a liberação de R$ 600 milhões do fundo de garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm fundo de garantia”, afirmou o presidente em vídeo gravado para as redes sociais.