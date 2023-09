O pagamento do Bolsa Família é liberado neste final de semana para beneficiários do programa. A cada mês, milhões de brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica aguardam ansiosamente por essa ajuda do Governo Federal. Entenda como funciona o calendário de pagamentos e como você pode sacar ou movimentar o seu benefício.

Saque do Bolsa Família disponível neste final de semana? Entenda

O calendário de pagamentos do Bolsa Família deste mês de setembro teve início no dia 18 e deverá ser encerrado no dia 29. Isso significa que alguns beneficiários já terão o dinheiro liberado em suas contas para o saque neste final de semana. Mas como saber quando o seu benefício estará disponível?

Confira o calendário de pagamentos do programa

O calendário é elaborado de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Para encontrar esse número, é necessário ter em mãos o cartão do benefício, onde você encontrará uma sequência de onze numerais que representam o NIS. O dígito que deve ser levado em consideração é o penúltimo número que aparece antes do dígito final.

Por exemplo, se o número do benefício for 1234567890-1, o numeral relevante é o 0, que aparece antes do dígito final. Após essa consulta, você pode verificar o calendário para saber se o benefício estará disponível neste final de semana.

Confira o calendário completo referente ao programa Bolsa Família de setembro/23

NIS final 1: 18 de setembro

NIS final 2: 19 de setembro

NIS final 3: 20 de setembro

NIS final 4: 21 de setembro

NIS final 5: 22 de setembro

NIS final 6: 25 de setembro

NIS final 7: 26 de setembro

NIS final 8: 27 de setembro

NIS final 9: 28 de setembro

NIS final 0: 29 de setembro

Quem pode sacar o Bolsa Família neste final de semana?



Como parte dos beneficiários do programa de transferência de renda já teve a liberação dos recursos realizada, o saque do dinheiro está à disposição deles durante o final de semana. Em resumo, até o momento, esse grupo abrange as famílias com números finais do NIS de 1 a 5, e para eles, existem duas opções para solicitar o saque do benefício:

Utilizando o cartão do programa

Você pode realizar o saque em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário informar a senha do cartão.

Saque sem cartão

Essa opção pode ser utilizada pelo usuário do App Caixa Tem. Através do aplicativo, é possível selecionar a função “saque sem cartão” e realizar o saque em caixa eletrônico. Vale lembrar que além do saque em dinheiro, os beneficiários também têm a opção de movimentar os valores online.

Por meio do Caixa Tem, um aplicativo disponível para Android e iOS, é possível efetuar transferências, pagar boletos e até mesmo realizar Pix, facilitando ainda mais o acesso e uso dos benefícios do Bolsa Família. Portanto, fique atento ao calendário, escolha a opção que melhor atende às suas necessidades e aproveite o auxílio financeiro que o programa oferece.

Golpes em ascensão

Infelizmente, golpes envolvendo o Bolsa Família têm se tornado cada vez mais comuns. Os golpistas utilizam diferentes estratégias para enganar as pessoas e roubar seu dinheiro. Portanto, é essencial que você esteja ciente das táticas usadas por esses criminosos para não se tornar uma vítima.

Em suma, os golpistas podem entrar em contato com beneficiários, afirmando que eles devem pagar uma taxa para acessar ou sacar o benefício. Uma vez que o Bolsa Família é um programa do governo e não requer pagamento para acesso aos benefícios.

Além disso, alguns golpistas se fazem passar por agentes do programa e solicitam informações pessoais, como números de documentos e senhas bancárias, alegando que precisam atualizar os dados do beneficiário. Por isso, nunca compartilhe informações pessoais por telefone ou email.