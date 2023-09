Saquon Barkley progredindo na recuperação, participa de treinos individuais antes do confronto dos Seahawks

Saquon Barkley progredindo na recuperação, participa de treinos individuais antes de Seahawks confronto

Running back do New York Giants Saquon Barkley está avançando rumo ao seu retorno ao campo depois de sofrer uma entorse de tornozelo em um jogo da semana 2 contra o Cardeais. A lesão o deixou fora de ação na semana passada, resultando em sua ausência durante o Gigantes‘perda para o 49ers na noite de quinta-feira.

Durante entrevista coletiva na quinta-feira, o técnico Brian Daboll atualizações compartilhadas com repórteres sobre Barkleyprogresso. Ele revelou que Barkley participaria de exercícios individuais no treino do dia, e a equipe posteriormente avaliaria sua resposta ao aumento da atividade. Isso marca um passo significativo na avaliação de sua preparação para os próximos jogos.

Os Gigantes teve uma semana de preparação mais curta devido ao jogo de quinta-feira à noite contra o 49ers. Apesar disso, a equipe realizou visitas guiadas, mas Barkley foi listado como não participante em todos os três relatórios de treinos, enfatizando a abordagem cautelosa que a equipe vem adotando em relação à sua recuperação.

Felizmente para o Gigantes, eles terão tempo adicional para avaliar a condição de Barkley e tomar decisões em relação ao seu tempo de jogo. A equipe está preparada para sediar o Seahawks na noite de segunda-feira, proporcionando alguns dias extras valiosos para recuperação e avaliação.

O ataque dos Giants está sentindo falta de Barkley

Saquon Barkley tem sido um componente crucial do Gigantes‘ofensa. Nos dois jogos que disputou nesta temporada, ele mostrou suas habilidades multifacetadas, correndo 114 jardas em 29 corridas e marcando um touchdown. Além disso, ele marcou presença no jogo de passes, conseguindo nove passes para 41 jardas e um touchdown.

BarkleyO retorno potencial pode fornecer um impulso muito necessário para os Giants, enquanto eles buscam se recuperar da derrota recente e fazer uma declaração no altamente competitivo NFC Leste. Torcedores e companheiros de equipe estarão acompanhando ansiosamente seu progresso e esperando por um resultado positivo, já que o Gigantes prepare-se para o confronto de segunda à noite contra os Seahawks.