Sarah Burton, de Alexander McQueen, estreia coleção final em CD

Sara Burton está se afastando de Alexander McQueen com força – porque sua coleção final para a famosa grife foi inesquecível… e uma passarela inesquecível.

O antigo Diretor Criativo da AMQ – que sucedeu ao próprio McQueen após sua morte em 2010, atuando como pioneira – apresentou seu estilo único para a linha Primavera/Verão 2024 no sábado, durante a Paris Fashion Week… que será sua última como chefe da marca.

Suas modelos certamente não decepcionaram… portando-se com elegância e graça enquanto caminhavam para cima e para baixo na passarela, balançando orgulhosamente os designs do canto do cisne da SB.