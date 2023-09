SAÚDE MENTAL NO TRABALHO! 5 dicas para melhorar o ambiente e as relações

Estamos em setembro amarelo e a saúde mental no trabalho tem ganhado mais espaço nas organizações. Inclusive, a pesquisa Índice de Bem-Estar Corporativo da Zenklub mostra que no primeiro semestre de 2023, nenhum dos setores avaliados atingiu o mínimo exigido.

Há mais estudos que mostram que a situação no mercado não é boa. Então, um levantamento da Vittude demonstra que 33% dos colaboradores que participaram possuem algum tipo de transtorno mental, como estresse, depressão e ansiedade.

São por situações como essa que iniciativas de bem-estar no ambiente de trabalho estão sendo amplamente aplicadas. Com isso, espera-se que as equipes tenham mais qualidade não apenas de trabalho, mas de vida.

O burnout e a saúde mental no trabalho

Atualmente há um grande cenário que envolve trabalhadores com burnout. Aliás, uma pesquisa da International Stress Management Association apontou que o Brasil ocupa o segundo lugar entre países com mais número de casos da doença, perdendo apenas para o Japão.

A saúde mental no trabalho é um ponto que tem sido trabalhado em empresas de todos os segmentos. Em especial, para resolver problemas como o próprio burnout e criar um ambiente mais saudável.

Nos próximos tópicos, conheça cinco dicas que ajudam a promover a saúde mental no ambiente de trabalho. Assim, você pode incorporá-las no dia a dia para melhorar a experiência e vivência do seu time.

1 – Promova um ambiente seguro para o diálogo

Sem dúvidas o diálogo é uma das ferramentas mais importantes quando o assunto é saúde mental no trabalho. Aliás, uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino, o Ipefem, apontou que apenas 37% dos profissionais se sentem totalmente seguros para discordarem de seus líderes.



Ainda na pesquisa, 63% dos participantes apresentaram alguma ressalva ao se posicionar em discordância da liderança. Ou seja, é um reflexo dos ambientes que muitas vezes são hostis.

Ter um ambiente seguro para o diálogo é uma forma de garantir que os funcionários podem se expressar, de forma respeitosa, independente de qual seja o cargo ocupado. Sem sentir medo de represálias ou de serem prejudicados profissionalmente.

2 – Tenha um ambiente seguro para garantir a saúde mental no trabalho

A OMS, Organização Mundial da Saúde, apontou que é um direito de todos os trabalhadores terem um ambiente seguro e saudável. Dessa forma, podem melhorar seus desempenhos e produtividade.

Um ambiente seguro reduz o número de situações tensas e de conflitos internos. Além disso, usam o diálogo respeitoso como o principal aliado para solucionar seus problemas e possíveis desavenças.

3 – Incentivem ações contra todo tipo de assédio

Quando se pensa em saúde mental no trabalho, o assédio é um dos pontos que merecem atenção. Em especial, porque há muitos tipos, como o físico, psicológico e o moral. Então, a empresa deve se atentar a evitar todos eles.

Muito mais que uma ação de cuidado, é uma obrigação da empresa evitar que essas situações aconteçam no mercado de trabalho. Portanto, deve criar ações que combatam o assédio, bullying e qualquer outro tipo de atitude ofensiva.

É também importante que a empresa aja caso tenha uma situação deste tipo. Ou seja, não basta apenas combater, é indispensável punir os envolvidos nesses momentos.

4 – Valorize a diversidade e melhore a saúde mental no trabalho

A diversidade também tem sido muito valorizada nos ambientes de trabalho. Mas, não deve ser apenas uma causa promocional, é preciso que a empresa esteja preparada para acolher as diferenças e ofereça um ambiente seguro para todos.

Palestras e discussões sobre temas pertinentes que envolvem a saúde mental no trabalho e as questões de cada indivíduo são indispensáveis. Então, valorize as diferenças e mostre que a empresa está apta a receber todos os tipos de profissionais.

5 – Melhore a qualidade de vida de sua equipe

Por fim, é preciso que a empresa invista em ações e melhorias que tornam a qualidade de vida de seus funcionários melhor. Por exemplo, progressão salarial, apoio psicológico e um ambiente seguro e saudável.

É essencial que toda a liderança esteja apta para ajudar os profissionais e que saibam reconhecer os problemas e pensem nas melhores ações para solucioná-los.

Invista na saúde mental no trabalho

Após a pandemia, as empresas focaram muito mais em ações que melhorem a saúde mental no trabalho. Então, é essencial que além das cobranças, estejam prontas para acolher e ajudar seus funcionários a se desenvolverem, tanto no campo pessoal quanto no profissional.