Saúde Por Todo Canto leva especialidades médicas para centenas de pessoas nos PSFs Jairo Leite e Raimundinho 09

Centenas de pessoas estiveram nos PSFs Jairo Leite e Raimundinho 09 nesta quinta-feira (21) por causa do Programa Saúde Por Todo Canto, que levou médicos especialistas para zerar a demanda reprimida de consultas nas duas unidades.

Desta vez, foram realizados atendimentos com Otorrinolaringologista, Dermatologista, Neurologista e Oftalmologista durante o programa criado na gestão Ronaldo Lopes/João Lucas em 2021 e desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

O trabalho concentrado no posto de saúde localizado no aterro da Lagoa do Oiteiro realizou 75 atendimentos com Neurologista, 40 com Otorrinolaringologista, 62 com Dermatologista e 150 para Oftalmologista.

“Estamos aqui nos PSFs Jairo Leite e Raimundinho 09 para atender toda a demanda reprimida das especialidades, além de discutir diversos temas de educação em saúde com nutricionistas, educadores físicos e saúde bucal. Essa é a mais uma edição que fazemos e estamos tento uma adesão muito grande da população, com o mínimo de faltas. Isso é ótimo porque garantimos mais saúde para a população”, afirma a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça, sobre o programa que será levado para todas as unidades de saúde do município, da cidade e da zona rural.

Além das especialidades, a população recebeu vacinas e fez 124 testes rápidos (Covid-19, sífilis, HIV e hepatite). Ao mesmo tempo, educadores físicos promoveram atividades com os usuários, além de ações alusivas ao Setembro Amarelo e ao Outubro Rosa e a distribuição de 170 kits de prevenção à saúde bucal.

Além dos atendimentos médicos, a Secretaria Municipal da Mulher (SEMU) também participa diretamente, promovendo uma ação de beleza para as mulheres com cortes de cabelo, limpeza de pele e maquiagem.

Texto Gabriela Flores

Fotos Deywisson Duarte