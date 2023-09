SCGás abre novo concurso público: INSCRIÇÕES ABERTAS

Na última segunda-feira, 25 de setembro, o concurso da SCGás abriu seu período de inscrições. Assim, aqueles que desejam concorrer às oportunidades devem se inscrever até o dia 03 de novembro.

O processo conta com vagas para cargos de nível superior e para cargos de nível médio.

Além disso, o órgão irá formar um cadastro de reserva, ou seja, chamando mais candidatos de acordo com sua necessidade. Estas convocações poderão ocorrer dentro do período de vigência do edital, que será de 1 ano a partir da homologação dos resultados.

Veja também: CNPq não irá participar de Concurso Nacional Unificado

Para entender melhor como será a seleção, confira abaixo.

Quais serão os cargos da SCGás?

De acordo com o edital da SCGás, apenas serão 4 vagas imediatas nos cargos de:

Analista de sistemas da informação, com remuneração de R$ 9.053,85;

Analista organizacional, com remuneração de R$ 7.130,52;

Contador, com remuneração de R$ 7.130,52; e

Assistente administrativo, com remuneração de R$ 3.697,49.

Isto é, sendo 1 vaga imediata para cada, além da formação do cadastro de reserva.



Você também pode gostar:

Além disso, todos terão direito a:

Seguro de Vida em Grupo;

Auxílio Funeral;

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale Refeição/Alimentação de R$ 1.596,00;

Previdência Privada Complementar;

Programa de Participação nos Resultados;

Gratificação de férias de 50%;

Auxílio a Empregado com Dependente com Deficiência;

Complementação Auxílio Doença;

Extensão Licença Maternidade e Paternidade;

Assistência Educacional para Empregados;

Assistência Educacional para Filhos/Dependentes de Empregados;

Ginástica Laboral diária.

Todos os servidores terão carga horária de 40 horas por semana.

As exigências de cada cargo são:

Analista de sistemas da informação: Graduação em Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas da Informação, Processamento de Dados ou Análise de Sistemas, além de registro no respectivo Conselho Profissional, quando aplicável, e CNH na categoria “B”;

Analista organizacional: Graduação em Administração, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas, bem como registro no respectivo Conselho Profissional e CNH na categoria “B”;

Contador: Graduação em Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho

Profissional e CNH categoria “B”;

Profissional e CNH categoria “B”; Assistente administrativo: Ensino Médio completo e CNH categoria “B”.

Quais são as atribuições dos cargos?

Algumas das atribuições do cargo de Analista de sistemas da informação do SCGás inclui, por exemplo:

Organização, implantação, customização e manutenção de aplicativos, alinhado a um padrão tecnológico estabelecido;

Desenvolver políticas de usabilidade dos sistemas seguindo boas práticas técnicas e de mercado;

Elaborar documentos técnicos em sistemas de informação e padrões de programação.

Já para o caso de Analista organizacional, suas responsabilidades envolvem:

Acompanhar a elaboração e cumprimento de normas de gestão empresarial da Companhia;

Prestar auxílio na elaboração de esclarecimentos aos questionamentos efetuados por órgãos de controle interno e externo;

Estabelecer critérios, fluxos e procedimentos dos processos administrativos da Companhia, visando racionalizar, padronizar e melhorar a eficiência das atividades desenvolvidas na área.

Além disso, o cargo de Contador do SCGás deverá, por exemplo:

Apurar e registrar os tributos referentes às esferas federal, estadual e municipal, nos prazos e condições previstas nas legislações específicas;

Preparar e enviar as declarações acessórias das esferas federal, estadual e municipais, nos prazos e condições previstas nas legislações específicas;

Atender os clientes e órgãos de controle e fiscalização interno e externo, prestando as informações necessárias.

Por fim, o cargo de Assistente Administrativo conta com as atribuições de:

Acompanhar e controlar medições dos contratos com fornecedores e outras atividades correlatas;

Prestar apoio administrativo nas diversas atividades das áreas da Companhia;

Encaminhar documentos e relatórios para outras áreas da Companhia, conforme processo de trabalho e respeitando qualidade e prazo definidos.

Para conferir a lista completa de todas as atribuições, o candidato deve consultar o edital do concurso público da SCGás.

Provas serão em dezembro de 2023

O concurso SCGás contará com uma única etapa de provas objetivas. Estas, portanto, terão aplicação no dia 03 de dezembro, com 3 horas de duração, em Florianópolis, Santa Catarina.

Assim, os candidatos deverão responder questões de múltipla escolha, com disciplinas que variam de acordo com seu cargo.

Para as funções que exigem nível superior, serão:

Língua Portuguesa, com 8 questões;

Matemática e Noções de Lógica, com 5 questões;

Noções de Gás Natural, com 5 questões;

Atualidades, com 3 questões;

Informática, com 5 questões;

Inglês, com 4 questões;

Conhecimentos específicos, com 20 questões.

Já para o cargos de nível médio serão:

Língua Portuguesa, com 10 questões;

Noções de Informática, com 6 questões;

Matemática e Noções de Lógica, com 5 questões;

Atualidades, com 5 questões;

Noções de Gás Natural, com 5 questões;

Conhecimentos específicos, com 20 questões.

Dessa forma, com uma pontuação total de 10 pontos, é necessário obter ao menos 5 pontos em cada bloco.

Veja também: TST publica edital de concurso público

É importante que o candidato consulte o conteúdo programático do edital a fim de conferir todos os temas de cada disciplina.

Como se inscrever?

Aqueles que desejam concorrer aos cargos do SCGás devem se inscrever até o dia 03 de novembro a partir do site da banca examinadora.

Na plataforma é possível ler o edital na íntegra para, então, preencher o formulário de inscrição com todas as suas informações.

Por fim, é necessário que o candidato pague o valor da taxa de inscrição, de:

R$ 115 para cargos de nível superior;

R$ 95 para o cargo de nível médio.

No entanto, é possível realizar pedido de isenção para aqueles que são:

Doadores de sangue; ou

Doadores de medula óssea; ou

Pessoas com deficiência; ou

Voluntários da Justiça Eleitoral ou Jurados do Tribunal do Júri.

Para tanto, é necessário comprovar uma destas condições até o dia 16 de outubro.

Conheça a SCGás

Para quem deseja prestar o concurso público, é muito importante estar por dentro da história da SCGás. Trata-se da Companhia de Gás de Santa Catarina, a Concessionária de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de Santa Catarina que é uma sociedade de economia mista. Seus acionistas são:

CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.);

COMMIT (Commit Gás S.A.);

MITSUI GÁS (Mitsui Gás e Energia do Brasil LTDA);

INFRAGÁS (Infraestrutura de Gás para a Região Sul S.A).

Assim, a Companhia está nos segmentos industrial, automotivo, comercial e residencial por todo o Estado de Santa Catarina.

Veja também: Transpetro deve publicar editais de concurso em breve

Sua criação foi em 1994, no entanto, antes disso ocorreu uma campanha pró Gás Natural, em que o governo montou um grupo de trabalho a fim de oficializar a vinda do combustível em Santa Catarina.