Scheffler e Koepka levam a maior surra já vista em uma partida de 18 buracos da Ryder Cup

EUParece quase impensável que tal vitória possa acontecer, mas Viktor Hovland e Ludvig Aberg conseguiram vencer por 9 e 7 (com uma vantagem de 9 buracos, os 7 buracos restantes não estão mais em disputa) Scottie Scheffler e Brooks Koepkatornando-se a maior margem de vitória em qualquer partida de 18 buracos – independentemente do modo de jogo – na história do Copa Ryder.

Até o momento, a maior vitória em uma partida de simples continua sendo 10 e 8, quando George Duncan derrotado Walter Hagen em 1929, mas com a ressalva de que se tratava de uma partida de 36 buracos. Em partidas de 18 buracos, formato iniciado em 1961, Hovland e Aberg conquistaram o recorde de Tom Kiteque bateu Howard Clark 8-7 em 1989, e Casais Fred bater Ian Woosnam em 1997 pela mesma pontuação.

E como você explica a goleada que vivemos hoje no Marco Simone nesta partida? É simples. Hovland e Aberg não cometeram muitos erros, embora seja verdade que até venceram o buraco 3 com um bogey. Mas a principal razão para este resultado é a forma como a dupla americana jogou. Os erros cometidos por Scheffler e Koepka não são algo que estamos acostumados a ver, exceto algumas tacadas perdidas. Nem o vencedor de cinco majors nem o número um do mundo acertaram uma única tacada certa. Quase todos os seus tiros foram erráticos.

Koepka foi questionado na sala de imprensa esta semana sobre quão poucas chances o Jogadores LIV teve de se classificar para a Ryder Cup. Ele respondeu: “Todos tivemos as mesmas oportunidades e eu me classifiquei. Deixe-os jogar melhor”. Sua semana certamente não foi ótima. O capitão dos EUA deu a entender ontem à noite que havia algum tipo de problema viral em sua equipe. Não sabemos se isso afetou o desempenho de seus meninos.