Dirigir sem o documento do carro é uma prática comum que muitos motoristas acabam adotando por diversos motivos, seja por esquecimento ou falta de atenção. No entanto, vale ressaltar que essa atitude pode trazer consequências graves, e é importante conscientizar sobre os riscos envolvidos nessa prática.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre para te passar, para que assim, você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto e evite ficar sem carro.

Se você costuma dirigir sem documento do carro, cuidado! Você pode ficar sem carro

Conforme mencionado acima, dirigir sem o documento do carro é uma atitude que pode gerar problemas sérios para os motoristas, como multas e apreensão do veículo. Esse documento trata-se do CRLV, sigla para Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo, que serve para comprovar que o veículo está devidamente registrado e apto para circulação.

Ademais, ele possui validade de um ano e os motoristas e proprietários devem renová-lo anualmente, mediante o pagamento do licenciamento.

Isso porque, além de ser um requisito obrigatório para transitar nas vias, o CRLV também é utilizado como comprovação de propriedade em casos de venda ou transferência do veículo.

Como obter o CRLV?



Para obter o CRLV, é necessário seguir alguns passos simples.

Primeiramente é necessário realizar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e de eventuais multas pendentes. Então, após quitar esses débitos, é preciso fazer o agendamento prévio no Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) ou nos Centros de Serviços de Registro de Veículos Automotores (CRVA) para emissão do CRLV.

Sendo assim, no dia agendado, é necessário comparecer ao órgão com a seguinte documentação:

Certificado de Registro de Veículo (CRV) original ou recibo de compra e venda;

Comprovante de pagamento do IPVA e;

Comprovante de pagamento do Seguro DPVAT.

Além disso, também é necessário um documento de identificação com foto e o CPF do proprietário.

Finalmente, depois do atendimento, o proprietário já pode emitir o CRLV.

Dirigir sem o CRLV é uma infração leve

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório é uma infração de natureza leve, passível de multa e de retenção do veículo até a apresentação do documento.

Dessa forma, a multa prevista para essa infração é de R$ 88,38, além de 3 pontos na carteira de habilitação.

Veja outras penalidades por dirigir sem documento do carro

Ademais, além da multa e dos pontos na CNH, dirigir sem o CRLV também pode resultar na apreensão do veículo. Isso porque, em blitz de fiscalização, o agente de trânsito consegue recolher o carro, caso o motorista não esteja portando o documento.

Nesse caso, haverá a liberação somente após a apresentação do CRLV e o pagamento das taxas de apreensão, diárias de pátio e demais custos administrativos.

Mais de 30% dos automóveis em Minas Gerais têm pendências no Detran, confira

De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), mais de 30% dos veículos registrados no estado possuem alguma pendência no órgão.

Essas pendências podem ter relação com o licenciamento anual, IPVA, multas não quitadas, entre outras questões.

Portanto, é essencial que os motoristas estejam atentos a essas responsabilidades para evitar transtornos e prejuízos futuros.

O que fazer em caso de esquecimento do documento do carro?

Se você perceber que esqueceu de portar o documento do carro enquanto já está dirigindo, a primeira recomendação é manter a calma. Além disso, procure um local seguro para estacionar e, se possível, entre em contato com alguém de confiança para que ela possa levar o documento até você.

Contudo, caso essa opção não seja viável, entre em contato com as autoridades de trânsito para buscar orientações sobre como proceder nessa situação.

Como evitar esquecer o CRLV?

Por fim, a melhor forma de evitar esquecer o CRLV é adotar hábitos e estratégias que facilitem a sua guarda e lembrete. Uma dica é providenciar um porta-documentos específico para o carro e deixá-lo sempre guardado em um local de fácil acesso, como no porta-luvas ou no console central.

Lembre-se: é fundamental manter as obrigações em dia, visto que além de evitar problemas legais, a regularização do veículo garante segurança nas vias e contribui para uma convivência harmoniosa no trânsito.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de quem costuma dirigir sem documento do carro pode ficar sem o mesmo, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!