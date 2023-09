Se você tem ESTA MOEDA de 1 REAL pode receber R$2.500 AGORA!

Moeda rara, a palavra que pode fazer os olhos de qualquer colecionador de moedas brilharem! Quem diria que uma moeda de 1 real poderia valer uma fortuna? Sim, é verdade. Se você tiver sorte, uma moeda de 1 real em sua carteira pode valer até R$2.500! Vamos explorar esse mundo fascinante de moedas raras.

O Início da Moeda de 1 Real

A história da moeda de 1 real remonta a 1994, como parte do Plano Real. Desde então, ela passou por várias alterações em seu design e composição, tornando algumas versões verdadeiros tesouros para os colecionadores.

O Que Define a Raridade de uma Moeda?

A raridade de uma moeda é determinada por vários fatores, como a quantidade produzida, o ano de cunhagem, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem. Mas, o que torna uma moeda de 1 real tão especial?

A Moeda Rara de 1 Real que vale até R$2.500

Existem moedas de 1 real que valem muito mais do que o seu valor nominal. Uma dessas é a moeda de 1 real com o erro de cunhagem conhecido como “reverso invertido“. Esta moeda é especialmente rara e pode valer até R$2.500, o que a torna rara é que ser reverso tem uma rotação de 180º. Saiba todos detalhes desta moeda no vídeo abaixo:

Vale ressalta que a moeda rara de 1 real com reverso invertido tem diferenças de valores conforme o ano de confecção, sendo a de 1998 de maior valor. Veja todos detalhes na tabela abaixo:



Outras Moedas Raras de 1 real

Ferramentas para Avaliação

Existem várias ferramentas que podem ajudar na avaliação de uma moeda rara. Alguns exemplos incluem catálogos especializados, sites de numismática e profissionais da área.

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98309-1130

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.