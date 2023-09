Seahawks trollam brutalmente os Leões após vitória na prorrogação em Detroit

Seahawks segurança para novatos Jerrick Reed II estava claramente prestando atenção esta semana ao barulho que sai de Detroit.

Leões segurança CJ Gardner Johnsonperguntou a Campo Ford fiéis em usar máscaras de esqui azuis para o jogo de domingo para criar uma atmosfera intimidante para os jogadores visitantes. Realmente não funcionou – os Leões precisavam de uma recuperação furiosa no quarto período para forçar a prorrogação, onde perderam por 37-31.

E depois do jogo, junco e a Seahawks acrescentou um pequeno insulto à injúria.

Uma máscara de esqui roubada

juncouma escolha de sexta rodada no Draft da NFL de 2023já está se destacando no NFL. Seattle treinadores e olheiros ficaram satisfeitos em conseguir o Novo México cornerback no final do draft – e ele está mostrando que tem muita personalidade.

Não está totalmente claro como Seahawks os jogadores adquiriram a agora infame máscara de esqui azul – talvez uma tenha sido deixada, acidentalmente, no vestiário dos visitantes. Mas uma coisa é certa: Reed e seus companheiros se divertiram muito no Leões‘ depois de obter uma vitória importante na estrada no domingo.

Lockett era o herói

O Seahawks e Leões fui e voltei no domingo, e Seattle finalmente pareceu encontrar algum espaço para respirar no quarto período depois de quebrar Jared Goffa longa série de passes sem interceptação. Canto Tre’ BrownA escolha de seis jardas de 40 deu ao Seattle uma vantagem de 31-21 no meio do quarto.

Os Leões forçaram a prorrogação após Goff liderou um touchdown de 12 jogadas e Riley Paterson chutou um field goal de 38 jardas quando o tempo expirou, empatando o jogo em 31. Mas na sessão extra, foi o quarterback do Seattle Geno Smithé a vez de liderar uma longa campanha de pontuação a 75 jardas do campo – culminada por um touchdown de seis jardas para Tyler Lockett para a vitória.

Os Seahawks retornam a Seattle na próxima semana para jogar o Carolina Panterasenquanto os Leões permanecerão em Detroit e hospedar o Falcões de Atlanta na semana 3 de ação no próximo domingo.