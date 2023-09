Sean O’Malley: Conor McGregor e eu sendo a atração principal do UFC 296 ‘seria enorme’, afirma que o UFC 292 fez 570 mil compras

Sean O’Malley ainda não voltou aos treinos completos, mas adoraria a oportunidade de ser a atração principal do UFC 296 ao lado de Conor McGregor.

“Acho que seria incrível, eu e Conor em um pay-per-view”, disse O’Malley na quinta-feira em seu podcast homônimo. “Mas também, eu poderia fazer meu próprio pay-per-view e Conor poderia fazer seu próprio PPV, e o meu não seria tão grande. ainda. Mas eu poderia fazer um dos maiores PPVs do UFC no momento.”

O ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo afirmou que a luta pela conquista do título de O’Malley contra Aljamain Sterling atraiu entre 300.000 e 350.000 compras do pay-per-view do UFC 292, citando uma fonte da parceira de transmissão do UFC, ESPN. Os números PPV não são divulgados publicamente, tornando impossível a verificação desses números, embora O’Malley tenha escrito no Twitter que eram falsos – e revidou contra Cejudo.

Henry dizendo que eu e Aljo “apenas” fizemos 350 mil ppv de acordo com a fonte de sua (namorada). Acabei de falar com o UFC e ouvi mais de 570k… legítimo, não, kizzy, não inventei isso, ouvi que Aljo vs Henry fez 135k. Também Henry 5’2 haha

Henry dizendo que eu e Aljo “apenas” fizemos 350 mil ppv de acordo com a fonte de sua (namorada). Acabei de falar com o UFC e ouvi mais de 570k… legítimo, não, kizzy, não inventei isso, ouvi que Aljo vs Henry fez 135k. Também Henry 5’2 haha – Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 31 de agosto de 2023

O’Malley irá a Las Vegas na sexta-feira para uma reunião com o presidente do UFC, Dana White, e o casamenteiro Sean Shelby, mas disse que a reunião é menos profissional do que pessoal.

“Ainda não ouvi nada sobre os números do pay-per-view da luta entre Aljo e Suga Sean”, disse ele. “Talvez eu ouça isso pelo UFC e veja o que eles dizem. Não ouvi nenhum número ser divulgado. … Se gostou [750,000]eu diria, ‘Droga, isso é muito fofo por ser a atração principal do meu primeiro PPV’”.

McGregor postou uma captura de tela – mais tarde revelada por White como falsa – de um gráfico do UFC Fight Pass anunciando sua luta com adversários O Lutador Final 31 técnico Michael Chandler no UFC 296. Tal cartão amarelo significaria que a promoção teria dado ao ex-campeão de duas divisões uma isenção de uma janela de teste de drogas de seis meses que ele deve completar como lutador se reinscrevendo no programa antidoping supervisionado pela Agência Antidopagem dos EUA.

White não descartou totalmente a ideia, dizendo “vamos ver o que acontece” no formato do card do UFC 296. Mas O’Malley disse que sua presença ao lado de McGregor “seria cara” para a promoção, que dividiria a receita com os dois artistas principais.

O’Malley também não voltou a treinar, pois sofreu uma lesão na costela antes da vitória sobre Sterling. O astro do peso galo disse que também foi recentemente diagnosticado com “pé de grama”, uma lesão que exigiu tempo para cicatrizar sozinha depois que ele chutou o cotovelo de um sparring.

O’Malley não espera conseguir sua próxima luta esta semana. Mas ele está animado para esboçar seu futuro como campeão.

“Vou para Las Vegas amanhã de manhã”, disse ele. “Vou sentar com – [UFC Chief Business Officer] Caçador [Campbell] tem sido aquele com quem tenho feito a maior parte dessas últimas lutas. Ele está em Paris, [UFC matchmaker] Sean Shelby e Dana estão em Las Vegas, então vou ter uma pequena reunião com eles e ver o que vem a seguir. Vai ser emocionante.”

Abaixo está a entrevista completa de O’Malley.