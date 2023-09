Sean O’Malley descarta a disputa pelo título de Merab Dvalishvili: ‘Nocauteei Merab em 19 de agosto’

Sean O’Malley está interessado em defender seu recém-conquistado título peso galo do UFC contra muita gente. Merab Dvalishvili aparentemente não é uma dessas pessoas.

“Eu nocauteei Merab em 19 de agosto, na mesma noite em que nocauteei [Aljamain Sterling]”, O’Malley disse na semana passada em A hora do MMA. “Eles são iguais. Eles dão as mãos. Eles são a mesma pessoa. Nocauteei os dois no dia 19 de agosto, então veremos o que acontece.

“No final das contas, vou lá e nocauteo quem quer que coloquem na minha frente.”

O’Malley, 28 anos, abalou o mundo do MMA em 19 de agosto, quando conquistou o cinturão do peso galo do UFC com um impressionante nocaute no segundo round sobre Aljamain Sterling no UFC 292. A vitória catapultou O’Malley para o estrelato instantâneo no UFC, e depois ele expôs seus planos para sua primeira defesa de título. “Sugar” convocou para a revanche Marlon “Chito” Vera, o veterano desafiante do peso galo que o derrotou de forma memorável por nocaute no primeiro round em 2020 e voltou à coluna das vitórias no UFC 292 com uma vitória por decisão sobre Pedro Munhoz.

Dvalishvili é amigo de longa data e companheiro de equipe de Sterling, além de um dos pesos galo mais bem classificados do mundo. O candidato georgiano venceu nove lutas consecutivas no UFC, mas sua relutância em lutar contra Sterling prejudicou suas chances de título antes do UFC 292.

Várias semanas depois, O’Malley mantém seu plano original – embora veja muitos outros nomes intrigantes por 135 libras que também despertam seu interesse.

“Eu convoquei a luta de Chito antes mesmo de a luta acontecer”, disse O’Malley. “Antes de mim x Aljo, antes de Pedro x Chito, eu falei: ‘Ei, o Chito vai lá e vence, eu vou lá e ganho, estou lutando contra o Chito pela minha primeira defesa de título’, e foi o que aconteceu. É isso que vai acontecer a seguir aos meus olhos, é isso que eu quero.

“Tenho certeza de que o UFC concorda com isso”, acrescentou O’Malley mais tarde. “Como eu disse, eles estão no ramo de lutas. Eu x Chito é a maior luta do peso galo já feita. Não há sequer um que esteja realmente perto. Eu contra qualquer um será uma grande luta porque sou um nome muito grande. Mas eu contra Chito é a maior luta a se fazer, eu contra Cory [Sandhagen] está lá fora. Eu contra Merab – Merab é literalmente muito chato. É difícil fazer isso em termos de negócios, mas sim, você pode fazer essa luta eventualmente.

“Eu contra Umar [Nurmagomedov] é uma luta que eu gostaria se ele conseguisse brigar e vencer algumas. É uma luta interessante só por causa do sobrenome. Mas sim, há um monte de grandes lutas por aí para mim.”

Outro nome que desperta o interesse de O’Malley é um confronto que pode não acontecer a seguir, mas ainda é algo que o novo campeão vê como um objetivo de longo prazo: uma luta de boxe de grande sucesso contra o campeão de boxe de três divisões, Gervonta Davis.

O’Malley vê o invicto Davis como um futuro superastro e acredita que os dois poderiam unir forças no futuro para encenar sua própria versão da megaluta de Floyd Mayweather x Conor McGregor, que continua sendo o segundo pay-per de maior bilheteria. -visão de todos os tempos.

“Somos ambos boxeadores invictos. Simplesmente faz sentido”, disse O’Malley. “Isso é o que você faz quando ambos são boxeadores invictos. Você vai lá e vê quem é o melhor. Antes dessa luta eu estava convocando Ryan Garcia e Gervonta Davis, antes deles lutarem.

“O Gervonta venceu o Ryan e é uma luta que eu gostaria no futuro. Não vou pedir isso a seguir. Não estou dizendo que isso precisa acontecer a seguir. Eu preciso ir lá e nocautear meu próximo cara, ele precisa ir lá e continuar a se construir, e então poderemos ter uma situação Conor-Floyd. Não sou tão grande quanto Conor agora, ele não é tão grande quanto Floyd, então estou apenas plantando a semente, deixando-a crescer. Eu adoraria essa luta. T-Mobile Arena, Las Vegas, o show ‘Sugar’ contra Gervonta. Eu só acho que isso definitivamente poderia acontecer.”

O’Malley disse que já abordou o tema do boxe Davis com o executivo do UFC Hunter Campbell. A resposta que recebeu o encorajou a continuar perseguindo a ideia.

“[Campbell] disse: ‘Ei, escute, se for uma luta grande o suficiente, o UFC vai querer fazer isso’, porque eles querem ganhar dinheiro”, disse O’Malley. “Conor vs. Floyd foi grande o suficiente para que eles conseguissem. Então ele disse se é uma luta grande o suficiente. Ele disse que Gervonta obviamente não é agora, não é grande o suficiente, não é um superstar, não está nesse nível ainda. Mas em alguns anos, talvez ele esteja. Eu sei que estarei.

“E eu sei que há muitas pessoas odiando isso, mas eu desafiaria aqueles caras que, se acontecesse, não assistissem. Vocês têm que sentar aí e assistir uma merda chata – vocês têm que assistir a um replay de Chito de Chito x Pedro. Isso é o que vocês têm que fazer. Você tem que cuidar disso enquanto eu e Gervonta brigamos.”