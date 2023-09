Sean O’Malley diz que ‘joga xadrez há muito tempo’ com Chito Vera: ‘Perdi aquela luta de propósito’

Sean O’Malley já está ansioso para fazer sua primeira defesa de título.

O novo campeão peso galo do UFC foi revelado nesta quarta-feira A hora do MMA que ele ainda não tentou lutar desde que sofreu uma lesão na costela seis semanas antes do nocaute que conquistou o título sobre Aljamain Sterling no UFC 292, mas ele planeja testar sua sorte nos tatames em breve, e contanto que consiga uma atestado de saúde limpo em sua mão dolorida, ele pretende colocar seu cinturão em jogo antes do final do ano.

“Veremos. Quanto mais cedo, melhor para mim”, disse O’Malley em A hora do MMA. “Eu sei que não há nada oficial agora. Eu conversei com Dana [White] e ele disse que anunciará algo enorme em algumas semanas. Eu sei que há algumas opções sobre o que isso poderia ser, mas ele não me disse especificamente, necessariamente porque ainda há peças em movimento.

“Se dependesse de mim? Vou fazer uma ressonância magnética do lado esquerdo da minha mão depois de bater na cabeça do Aljo 600 vezes, então está um pouco dolorido. Eu acho que só vai demorar um pouco para curar. Ainda não lutei, então vou tentar lutar aqui em breve e ver como é. Mas sim, se eu estiver saudável, pronto para ir… eu adoraria lutar em dezembro.”

O’Malley, 28 anos, também não vacilou em sua escolha ideal de adversário.

Após sua impressionante vitória sobre Sterling, “Suga” convocou Marlon Vera, que continua sendo o único homem a derrotar o novo campeão em sua carreira profissional no MMA.

Vera conquistou uma vitória por decisão sobre Pedro Munhoz no mesmo card do UFC 292 para se recuperar da derrota para Cory Sandhagen e aumentar seu próprio recorde para 5-1 nas últimas seis lutas.

“Se eu pudesse escolher, se eu estivesse comandando o show, eu diria que sim [that’s the name], simplesmente porque ‘Chito’ é a luta mais importante a seguir”, disse O’Malley, “não porque ele teve uma bela atuação sobre Pedro. Esse não é o caso. Se eu lutar a seguir com o ‘Chito’ é porque é isso que eu quero e essa é a luta maior. Estou no ramo de lutas e quero grandes lutas.”

O’Malley e Vera colidiram de forma memorável em agosto de 2020 no UFC 252, com Vera derrotando “Suga” por nocaute técnico no primeiro round. Nos anos que se seguiram, O’Malley afirmou repetidamente e em tom de brincadeira ter vencido a luta, muitas vezes referindo-se a si mesmo como invicto. Quando questionado na quarta-feira se a chance de vingar essa perda é pessoal para ele, O’Malley apenas encolheu os ombros.

“De jeito nenhum. Nunca perdi o sono por causa dessa luta”, disse O’Malley. “Na verdade, jogo xadrez há muito tempo. Perdi aquela luta de propósito, só para poder ir lá e nocautear o ‘Aljo’ e ter aquilo [Vera rematch] ser minha maior luta. Revanche.”

Por sua vez, Vera disse quarta-feira em A hora do MMA que uma revanche em dezembro parecia ótima para ele. O talento equatoriano continuou confiante na sua capacidade de vencer novamente O’Malley.

O campeão, porém, não ficou surpreso ao ouvir Vera tão simpática.

“Bem, é claro que ele está, ele não terá nenhuma chance de disputar o título de nenhuma outra maneira”, disse O’Malley. “Ele tem que tentar conseguir enquanto pode. Ele definitivamente não mereceu, sabe?

Entre Jiri Prochazka x Alex Pereira pelo título vago dos meio-pesados ​​do UFC e a esperada defesa do título dos meio-médios de Leon Edwards contra Colby Covington, vários dominós importantes ainda não encontraram uma data na lista de final de ano do UFC. O’Malley observou que ele não teria nenhum problema em ser o co-headliner de qualquer evento em que participasse, no entanto, ficaria surpreso se alguém que não fosse as principais estrelas da promoção acabasse sendo a atração principal em vez dele.

“Não estou muito preocupado em não ser o evento principal. Não faria mal ao ego”, disse O’Malley. “Eu não vejo quem iria lutar contra mim agora neste momento. Acho que as únicas pessoas que realmente fariam isso agora são provavelmente Izzy [Israel Adesanya] e Conor [McGregor].

“Obviamente Carlos [Oliveira] e o Islã [Makhachev] é uma luta enorme, eu percebi que isso era uma vantagem sobre mim, mas mesmo assim não sei. Sinto que carrego minhas próprias cartas, então ficaria muito surpreso se fosse o co-evento principal da minha próxima luta.”