Sean Penn Rails no Oscar por Dissing Zelensky e Abraçando Will Smith

Sean Penn tornou-se nuclear Will Smith e o Oscar, perguntando-se por que ele foi preso por agressão enquanto Smith recebeu apenas aplausos após agredir Chris Rocha.

Penn ainda está quente sob o colarinho Volodimir Zelensky não foi autorizado a aparecer na cerimônia do Oscar de 2022.

Penn disse com raiva à Variety… “O produtor do Oscar pensou: ‘Oh, ele é [Zelensky’s] não é alegre o suficiente. Bem, adivinhe o que você conseguiu? Will Smith!. Não conheço Will Smith. Eu o conheci uma vez. Ele parecia muito legal quando o conheci. Ele foi tão bom em ‘King Richard’.

E então, Sean deu o soco… “Então por que diabos você cuspiu em si mesmo e em todos os outros com essa merda estúpida? você acabou de fazer? E você ainda está sentado aí? Por que vocês estão de pé e aplaudindo o pior momento dele como pessoa? “

Penn está se referindo à sua condenação em 1987 por atacar um figurante no set de “Colors”, pela qual cumpriu 33 dias de prisão.

Sean acha que se Zelensky tivesse aparecido no Oscar, o tom teria sido diferente e Smith não teria ousado ultrapassar os limites…”Essa porra de touros*** não teria acontecido com Zelensky. Will Smith nunca teria deixado aquela cadeira para participar de uma violência estúpida. Isso nunca teria acontecido.”

Sean ficou tão perturbado que quis destruir seu Oscar, dizendo: “Eu pensei, bem, foda-se, sabe? Vou entregá-los à Ucrânia. Eles podem ser derretidos em balas que podem disparar contra os russos. “

Penn acabou presenteando Zelensky com seu próprio Oscar durante uma visita em novembro de 2022. Por sua vez, Penn foi agraciado com a Ordem do Mérito de Zelensky.