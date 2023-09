Sean Strickland afirma que deu um soco em um fã de Israel Adesanya ‘bem nas entranhas’

Sean Strickland já está fazendo amigos na Austrália.

Antes de sua luta pelo título dos médios contra o campeão Israel Adesanya na luta principal do UFC 293 neste sábado em Sydney, Strickland disse à Fox Sports Australia que já teve que fazer exercícios físicos com um dos apoiadores de Adesanya que o irritou.

De acordo com Strickland, um fã o abordou no domingo perto de Bondi Junction, o que a princípio não pareceu motivo de alarme, pois o lutador presumiu que eles só queriam tirar uma foto. No entanto, quando o fã disse a Strickland: “Izzy vai acabar com você”, Strickland deu um soco no estômago dele.

“Boom, bem no fundo”, disse Strickland. “Eu estava na Austrália há apenas um dia e já havia cometido um ataque. Inicialmente, pensei que o cara estava vindo tirar uma foto. Porque quem quer uma foto, cara, eu adoro os fãs. Mas se você quiser vir até mim e falar, eu vou bater em você como bati em qualquer outra pessoa.

“Uppercut na barriga. Então eu fui embora. Mas se eu ver o cara de novo, cara, sem problemas. … Vou agradecê-lo por não apresentar queixa.”

Além de se estabelecer como peso médio do UFC – 7-2 desde que subiu para 185 libras – o perfil público de Strickland aumentou nos últimos anos devido à sua disposição de fazer comentários estranhos e ofensivos em entrevistas e nas redes sociais. Portanto, sua última afirmação provavelmente deveria ser encarada com cautela.

Dito isso, não é exagero imaginar Strickland tendo um temperamento explosivo quando se trata de pessoas invadindo seu espaço pessoal. Ele já disse que “adoraria” matar alguém em uma luta sancionada e admitiu na mesma entrevista que o UFC não gostaria de vê-lo com um título na cintura.

Strickland poderia fazer isso acontecer no sábado se chocasse o mundo com uma perturbação de Adesanya, cuja personalidade ele criticou repetidamente. Embora elogie Adesanya por ser fiel a si mesmo, isso não significa que Strickland tenha que gostar dessa verdade.

“Izzy é autêntico”, disse Strickland. “Ele pinta as unhas, é muito autêntico com o que é. Ele é apenas mais um cara com muito dinheiro que está tentando ser um superstar. Ele não dá a mínima para mim, não dá a mínima para você, não dá a mínima para o mundo. Uma vez eu estava no aeroporto e tirei uma foto com um cara e ele me agradeceu. Ele disse: ‘Cara, eu fiz o mesmo com Izzy e ele era tão idiota que nem apertou minha mão.’ As pessoas se preocupam com a percepção que emitimos. E a percepção que Izzy passa é que ele é um superstar.

“Ele é arrogante. “Já ouvi pessoas de dentro da organização dizerem, de fora da organização, pessoas gostam de mim porque sou autêntico. Eu não uso colar de pérolas. Eu não dirijo um BMW. Eu não uso roupas de grife. Então as pessoas gostam de mim porque eu as represento. As pessoas não gostam de Izzy porque ele se acha melhor que todo mundo – o jeito que ele se veste, o jeito que ele fala, o jeito que ele age. Se Izzy pudesse aprender alguma coisa comigo, seria descer do seu cavalo, as pessoas vão gostar um pouco mais de você.