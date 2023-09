Sean Strickland conquista o título dos médios com uma reviravolta impressionante sobre Israel Adesanya na luta principal do UFC 293

Sean Strickland nem deveria lutar no UFC 293 e agora ele se destaca como o novo campeão dos médios após uma atuação impressionante ao derrotar Israel Adesanya na luta principal

A oportunidade surgiu depois que Dricus Du Plessis sofreu uma lesão no pé que o impediu de competir em setembro, então o sempre franco Strickland tomou seu lugar onde deveria ser um cordeiro sacrificial ao entrar na luta como um grande azarão. O resultado foi uma execução quase perfeita, com Strickland derrubando Adesanya no primeiro round e continuando a atacá-lo durante todos os 25 minutos antes de obter a vitória por decisão unânime.

Quando acabou, os três juízes marcaram a luta por 49-46, com Strickland sendo coroado o novo campeão dos médios do UFC.

“Estou sonhando?” Strickland disse após a vitória. “Nunca em um milhão de anos eu pensei que estaria aqui. Izzy é um filho da puta ruim. Ele venceu a maioria dos meus amigos e até eu fiquei meio que duvidando de mim mesmo às vezes.

“Eu trabalhei pra caramba. Eu entrego tantas células cerebrais aos deuses do MMA todos os dias. Esta é a primeira vez que fico sem palavras.”

Apesar das probabilidades contra ele, Strickland nunca pareceu derrotado ou desarmado por Adesanya e essa confiança rendeu enormes dividendos ao longo da luta.

Normalmente, Strickland estava em sua perseguição desde o primeiro segundo em que a luta começou, com Adesanya feliz em sentar e circular ao redor da jaula enquanto tentava preparar seus contra-ataques. Adesanya continuou desferindo seus socos sem muito medo de represálias, mas isso mudou de forma dramática depois que Strickland o intimidou contra a jaula antes de descarregar uma monstruosa mão direita.

Assim que o soco acertou, Adesanya desmoronou na tela e Strickland disparou uma saraivada de chutes enquanto tentava finalizar. Adesanya se cobriu e finalmente se levantou, mas Strickland parecia a poucos segundos de se tornar campeão do UFC antes do primeiro round chegar ao fim.

O período de descanso de um minuto e o reinício no segundo permitiram a Adesanya reiniciar adequadamente e desta vez sua estratégia começou a funcionar quando ele diminuiu o tempo de Strickland antes de lançar suas combinações. Adesanya acertou Strickland com um forte overhand de direita e acertou-o com outro um momento depois.

Pareceu momentaneamente que Adesanya sobreviveu a um susto e estava pronto para voltar, mas Strickland anulou esses planos enquanto exibia uma defesa que continuou a frustrar “The Last Stylebender” durante quase todas as trocas.

Acrescente a isso que Adesanya estava um pouco mais ocupado ofensivamente, mas foi Strickland quem o acertou com os chutes melhores e mais fortes que realmente fizeram a diferença nas trocas.

Repetidas vezes, Strickland apenas marchou para frente, seguindo Adesanya enquanto ele lançava um golpe de liderança na hora certa e depois seguia com um grande gancho atrás dele. O inchaço também começou a se formar sob o olho direito de Adesanya, o que mostrou o dano acumulado que Strickland estava infligindo.

A cinco minutos do final, Adesanya lutou para realmente romper a defesa de Strickland, o que lhe deu dores de cabeça a noite toda. Em troca, Strickland continuou se abaixando e se esquivando antes de desferir o mesmo golpe com a esquerda e um forte direito atrás dele.

O ritmo de Strickland também foi implacável e ele continuou a desbastar com Adesanya sem respostas antes da buzina final soar. Foi uma saída de cair o queixo de Strickland quando ele surpreendeu Adesanya e quase todo mundo ao se tornar o novo campeão dos médios do UFC.

Quanto a Adesanya, seu segundo reinado de título chega ao fim apenas uma luta depois que ele recuperou o cinturão em abril. Será interessante ver o que ele fará a seguir, mas por enquanto ele terá que encarar o trono com Strickland como o novo rei com 185 libras.