Sean Strickland critica Israel Adesanya antes do UFC 293: ‘Ninguém gosta da merda do Izzy’

Sean Strickland pode ser o visitante no que é efetivamente um jogo em casa para Israel Adesanya no UFC 293, na Austrália, mas ele espera que a multidão ainda possa acabar do seu lado antes de tudo ser dito e feito.

O motivo da confiança de Strickland se resume à sua opinião sobre Adesanya como pessoa, principalmente pela forma como o campeão dos médios do UFC se comporta fora da jaula. Sejam comentários feitos durante entrevistas ou coletivas de imprensa antes da luta, ou a escolha de pintar as unhas, Strickland simplesmente não gosta de Adesanya ou do que ele representa – e acredita que a maioria das pessoas concorda com ele.

“Ninguém gosta da merda do Izzy. Ele é um senhor da merda”, disse Strickland no Media Day do UFC 293. “Tudo que aquele cara faz faz você estremecer. Tipo, ele realmente fez isso? Ele está realmente provocando Dricus? [Du Plessis] agora mesmo? Como isso funciona para você? O problema com Izzy é que quando alguém é péssimo nesse nível, é muito fácil tirar sarro dele.

“Esse maldito senhor arrepiante. F****** A. Até falar sobre ele me dá vontade de ir tomar um banho. Eu me sinto sujo.

Ainda faltam alguns dias para a luta, Strickland ficará cara a cara com Adesanya pela primeira vez durante a semana da luta, em entrevista coletiva marcada para quinta-feira. A expectativa por esse confronto verbal é palpável graças à imprevisibilidade que Strickland e Adesanya trouxeram para seu primeiro encontro volátil na imprensa pré-luta do UFC 276.

Por mais divertido que seja para Strickland interagir com Adesanya no palco, ele rapidamente observa que todo o propósito da promoção leva a uma eventual briga. Strickland promete que isso é tudo o que realmente importa para ele.

“Vai ser uma guerra”, disse Strickland. “Acho que as pessoas esquecem o quão bom lutador eu sou pelo tanto que falo, mas vamos descobrir no domingo. Para a morte. Eu falo tanto que acho que as pessoas esquecem que posso lutar.”

Ao abordar seu plano de jogo, Strickland reconheceu que grande parte de seu campo de treinamento foi gasto concentrando-se no wrestling e no grappling como uma arma potencial para usar contra Adesanya, que é principalmente um atacante.

Claro, Strickland fez a mesma coisa ao se preparar para a luta com o ex-campeão do UFC Alex Pereira – e depois sofreu uma derrota por nocaute no primeiro round.

“O problema é o seguinte, pessoal: estou lutando pra caramba”, disse Strickland. “Mas eu também lutei muito com Alex [Pereira]. O problema é que você chega lá e seu pau fica um pouco duro e a próxima coisa que você percebe é que você transforma isso em uma luta de boxe. Talvez eu tente ser um lutador completo de MMA, mas sem promessas.”

Mesmo que decida lutar, Strickland sabe que Adesanya não facilitará as coisas para ele.

“Você luta com um cara assim, dedinhos brilhantes, correndo, dançando, é difícil atirar [for a takedown]”, disse Strickland. “Você vai ter que ficar cara a cara, merda com merda, e fazer disso uma guerra.”

Strickland terá uma surpresa considerável se conseguir derrotar Adesanya, que atualmente é o favorito de 6 para 1, de acordo com os criadores de probabilidades. Uma vitória também coroaria Strickland como o novo campeão dos médios do UFC, mas acontece que essa conquista realmente não é nada agradável para ele.

Em vez disso, Strickland considera sua conta bancária o maior vencedor em sua luta com Adesanya, e atrair juros para o pay-per-view só acrescentará mais zeros ao seu salário quando tudo estiver dito e feito.

“[The fight] significa muito para mim, mas é um pedaço de metal”, disse Strickland sobre o título do UFC. “Estou nisso pelo contracheque. Eu amo essa merda.

“Ter um pedaço de metal na cintura não me define, não me faz quem eu sou, não me faz feliz pra caralho. Seria bom, mas no final das contas é só uma briga. É muito divertido.”