Sean Strickland deseja que Natan Levy tivesse vencido mais o Troll, ‘Carve A’ J ‘In His Forehead ”

Sean Strickland está triste Nathan Levy não realmente chute a merda de seu troll no mês passado … prop TMZ Sports se ele estivesse na mesma situação, ele teria esculpido um “J” na testa do cara com o cotovelo.

Levy, que é judeu, derrubou o ranho do cachorro de um questionador de mídia social em Las Vegas em agosto, depois que o cara defendeu um antissemita em uma troca no X… mas Strickland diz que gostaria que a surra tivesse ido ainda mais longe.

“Tipo, se fosse eu, ossos quebrados no rosto, sangue”, disse a estrela do UFC. “Mas Natan é um cara legal. Acho que teremos que trabalhar nele para ser um pouco mais selvagem.”

Strickland, que é companheiro de equipe de Levy na Xtreme Couture em Nevada, disse que as ações do troll foram tão desrespeitosas que ele teria tentado deixar uma cicatriz permanente no cara se ele estivesse usando as luvas de Natan.