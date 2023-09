Sean Strickland minimiza a derrota de Israel Adesanya no UFC 293: ‘Falo muito e as pessoas esquecem que posso lutar’

Sean Strickland lembrou a todos que ele é material para o campeonato no UFC 293.

O polêmico Strickland conquistou a maior vitória de sua carreira no sábado em Sydney, na Austrália, derrotando Israel Adesanya por cinco rounds para ganhar uma decisão unânime e se tornar o campeão dos médios do UFC. Foi a sétima vitória em nove lutas de Strickland desde que retornou à divisão até 185 libras.

Às vezes, não parecia que esse sucesso se traduziria em uma futura conquista do título, mas Strickland provou que pertencia mais do que seu lugar em sua luta pelo título com Adesanya.

“Acho que sou um dos melhores atacantes do mundo”, disse Strickland na coletiva de imprensa pós-luta da noite. “Sempre que você está fazendo a dança do homem, você está a um soco de ser nocauteado, mas posso treinar com qualquer boxeador campeão mundial e levar a melhor sobre eles. Não sei, só acho que sou um dos melhores atacantes do mundo.

“Deixe-me dizer uma coisa, eu o vi lutar contra Kelvin [Gastelum] e ele disse, ‘Você não tem um queixo como o de Kelvin. Você pode ter o cardio dele. Eu estou tipo, queixo como Kelvin, filho da puta, da última vez que treinei com Kelvin, o treinador pulou e nos fez parar. Você não tem ideia. Eu vi os caras que você derrotou e você deveria me ver treinando os caras que você derrotou, filho da puta, não faço ideia. Só acho que às vezes falo tanto que as pessoas esquecem que sei lutar.”

Um dos motivos pelos quais Strickland foi uma escolha tão polarizadora para enfrentar Adesanya no UFC 293 foi por causa de sua polêmica personalidade pública, que regularmente o vê fazendo comentários ofensivos nas redes sociais e em entrevistas. Na maior parte do tempo, Strickland se comportou da melhor maneira durante a semana da luta, embora não tenha se esquivado de trocar golpes verbais com Adesanya na coletiva de imprensa pré-luta na última quinta-feira.

Então toda a conversa fez Adesanya subestimá-lo?

“Aparentemente sim”, respondeu Strickland quando a pergunta foi feita a ele. “Eu sinto que o cara nem tentou, houve momentos em que estava dando socos e eu pensei: ‘Estou lutando contra um amador agora? O que diabos está acontecendo? Mas sim, acho que falo muito e as pessoas esquecem que posso lutar, mas aqui estamos, você vai ter que conversar mais um pouco comigo. Desculpe por isso.”

Strickland era um azarão de quase 5 para 1 no início da luta de sábado, tornando-o um dos maiores arremessos de longa distância na luta pelo título do UFC na memória recente. Ainda não se sabe onde sua surpresa está entre as maiores de todos os tempos, mas não há dúvida de que ele provou que uma vasta gama de prognosticadores estava errada com a vitória.

E eles não são os únicos.

“Porra, acho que provei que estava errado”, disse Strickland. “Porra, você vê Izzy ir e foder todo mundo e você passa por ele com bastante facilidade, é meio estranho. Meio estranho. Apenas um dia estranho, pessoal, um dia estranho. Dia estranho. Aqui estamos.”

Adesanya vinha de uma derrota para o rival de longa data Alex Pereira no UFC 287 em uma revanche imediata do UFC 281, então é possível que os casamenteiros fiquem receosos em conceder ao bicampeão outra recuperação instantânea. Existem vários contendores intrigantes dos médios esperando nos bastidores, incluindo Dricus Du Plessis e o vencedor do próximo confronto do UFC 294 entre Paulo Costa e Khamzat Chimaev.

Questionado se estava interessado em fazer sua primeira defesa contra Adesanya, Strickland ignorou a sugestão, pois sente que não terá muito a dizer sobre o assunto quando chegar a hora de fazer a decisão.

“Aí está o problema”, disse Strickland. “Se eu aprendi alguma coisa sobre o UFC, é desde quando você pode escolher com quem lutar? O UFC nunca aparece e diz: ‘Ei, Sean, você gostaria de lutar com esse cara ou gostaria de lutar com esse cara?’ O UFC diz: ‘Ei, você está lutando contra esse cara. Lute contra esse cara. Então, no final das contas, eu sou o campeão, porra, alinhe-os, vou derrubá-los ou ser derrubado.