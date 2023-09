Sean Strickland revela preferência pelo primeiro desafiante ao título do UFC, pensou que Israel Adesanya ‘seria melhor’

Sean Strickland está se estabelecendo como campeão dos médios do UFC.

Mais de duas semanas depois da chocante derrota sobre Israel Adesanya no UFC 293, Strickland apareceu na segunda-feira em seu podcast O homem dança ao lado do co-apresentador e também lutador do UFC Chris Curtis para oferecer suas primeiras reflexões sobre sua improvável ascensão ao cinturão. E agora que a poeira baixou, a mente de Strickland se fixou em duas coisas: primeiro, que foi mais fácil ganhar o cinturão do que o esperado e, segundo, que Adesanya provavelmente subestimou o impetuoso americano rumo a uma defesa de título que muitos presumiram que seria um moleza.

“Ah, sim, acho que ganhei um campeonato”, disse Strickland, rindo.

“Foi um bom momento, pessoal. Foi um tempo bom. Eu gosto de lutar. eu gosto de bater [people]. Gosto de lutar, dou 110 por cento, foi bom. Achei que Izzy seria melhor. Tenho certeza que o UFC pode dar uma revanche para ele e ele pode levar isso um pouco mais a sério e fazer uma luta melhor.”

Strickland, 32, catapultou-se para o estrelato da noite para o dia com uma exibição dominante sobre Adesanya. Apesar de ser um grande azarão nas apostas e do plano alternativo do UFC, uma vez que o desafiante ao título original, Dricus du Plessis, não conseguiu comparecer ao encontro de 10 de setembro, “Tarzan” superou Adesanya do pilar ao poste, vencendo um confronto totalmente impressionante com um – tomou decisão unânime e até derrubou Adesanya no primeiro round.

A improvável vitória de Strickland virou a divisão dos médios do UFC de cabeça para baixo durante a noite, mas agora resta uma grande questão: quem será o primeiro desafiante de Strickland ao título?

O CEO do UFC, Dana White, inicialmente expressou apoio a uma revanche de Adesanya na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 293, mas desde então ele recuou um pouco nesses comentários. Du Plessis continua sendo um dos principais candidatos até 185 libras após sua vitória por nocaute sobre Robert Whittaker, e os favoritos dos fãs Paulo Costa e Khamzat Chimaev devem se enfrentar no UFC 294.

Porém, se Strickland tiver uma palavra a dizer sobre o assunto, sua principal prioridade será clara.

“Meu problema é, cara, quando se trata da próxima luta, todo mundo fica tipo, ‘Com quem você quer lutar?’ Eu não dou a mínima, cara”, disse Strickland. “Eu quero ganhar dinheiro. Eu recebo aquelas compras pay-per-view. Dê-me alguém que vai ganhar dinheiro. Não quero brigar com ninguém chato. Eu quero lutar, sabe, me dê alguém que esteja ganhando dinheiro.”

Strickland admitiu que sua vida já começou a sentir as mudanças inerentes a ser um conhecido campeão do UFC, embora tenha prometido permanecer fiel às suas raízes operárias. Ele disse que suas duas primeiras grandes compras desde que ganhou o cinturão foram um trailer de US$ 500 da Harbor Freight e um bote de quase dois metros que ele planeja usar na temporada de lagosta.

Para o bem ou para o mal, ele jurou continuar sendo o mesmo cara que era antes de sua noite de mudança de vida.

“Como [long] como há uma câmera na minha cara, não quero fazer com que as pessoas sintam que você não é suficiente”, disse Strickland. “Se você trabalha oito horas por dia, se faz vergalhões, se faz parte elétrica, acho que o seu valor está na forma como você age, no tipo de pai que você é.

“Então, contanto que eu seja o campeão, vocês, [I fight] para você. Aproveite seus malditos caminhões velhos, aproveite seu maldito Honda Civics velho e surrado, cara. … Vou continuar arrasando com meu Hyundai Accent, vamos continuar ganhando dinheiro, e porra, obrigado, pessoal, porque vocês são a razão pela qual eu peguei essa porra * tomada. Vamos, porra.