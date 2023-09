Sean Strickland, técnico: Israel Adesanya é um ‘combate horrível’, precisa ‘torná-lo feio’

Ninguém está fingindo que Sean Strickland terá uma noite fácil quando enfrentar Israel Adesanya na luta principal do UFC 293 – nem mesmo seu treinador principal.

Eric Nicksick, que lidera a equipe de Strickland para a luta pelo título dos médios do UFC em setembro, definitivamente entende a dificuldade de montar uma estratégia para vencer Adesanya. Apenas duas pessoas no UFC já deram uma derrota a Adesanya – uma em uma luta de meio-pesado contra Jan Blachowicz, e a outra uma impressionante recuperação no quinto round do rival de longa data Alex Pereira.

Fora dessas lutas, Adesanya atropelou todos na divisão dos médios, e é por isso que Nicksick é brutalmente honesto ao avaliar as dificuldades de preparar Strickland.

“Acho que é um confronto horrível”, disse Nicksick ao MMA Fighting. “Adesanya é um confronto horrível para muitos caras.”

Dito isso, Nicksick sabe que apenas sair e tentar vencer Adesanya em uma trocação técnica provavelmente não é um plano de jogo favorável para ninguém na divisão dos médios, por isso ele disse que essa não será a abordagem de Strickland.

Embora Strickland possua armas perigosas, Nicksick acredita que uma abordagem não convencional em relação a Adesanya é quase certamente a melhor opção.

“O problema com Sean é o seguinte: há muitas áreas que acho que Adesanya tentará explorar, e há coisas que vejo que precisamos melhorar, mas o que eu amo tanto em Sean [is] sua durabilidade e resistência”, disse Nicksick.

“A habilidade dele de entrar naqueles rounds mais profundos e realmente arrastar os caras e tornar a luta dura e transformar a luta no estilo de luta dele, onde fica feio. Ele está na sua cara e faz você lutar.

Em muitas de suas melhores performances, Strickland emprega um ataque agressivo e de grande volume, marchando constantemente para frente e atacando os oponentes com socos. É um estilo implacável que pode desgastar os oponentes ao longo de cinco rounds, que é o tempo que Strickland tem para trabalhar contra Adesanya.

Nicksick sabe que Strickland tem muito trabalho pela frente até setembro, mas por mais difícil que pareça encontrar um ponto fraco no jogo de Adesanya, ainda há uma maneira de vencer.

“Isso definitivamente seria fundamental para nós – como podemos fazer disso a nossa luta?” Nicksick disse. “[How do we] torná-lo uma briga de quintal, torná-lo feio? Porque Israel é a nata da cultura por uma razão, e definitivamente temos muito trabalho pela frente.”

Há muitas filmagens de Adesanya, é claro, então Nicksick fará sua lição de casa. Ele não menospreza as dificuldades que Strickland poderia enfrentar se não fosse perspicaz na execução de sua estratégia.

“Israel, ele pode fazer tudo, não vamos distorcer as coisas”, disse Nicksick. “Israel pode fazer essa luta da maneira que quiser, mas Israel é muito limpo e é muito bom em seus movimentos e em suas fintas. Eu acho que se você chegar a uma posição em que Israel seja enfeitiçado por uma cobra, e você meio que observá-lo na sua frente, você será despedaçado. Acho o confronto muito intrigante, digamos assim.

“Israel é obviamente o lado ‘A’, e há muitas coisas que precisamos melhorar para essa luta, mas acho que Sean é capaz de fazer essas coisas e torná-la uma luta dura e nocaute”.