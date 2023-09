Sean Strickland toca para a multidão antes do confronto com Israel Adesanya no UFC 293: ‘Izzy é uma merda’

Sean Strickland não vê a Austrália nem um pouco como território inimigo.

Na pesagem cerimonial de sexta-feira para o UFC 293, Strickland aproveitou ao máximo seu tempo no palco tocando para o público de Sydney, agradecendo aos fãs pela recepção que recebeu e afirmando que seu adversário, o campeão peso médio Israel Adesanya, é o vilão. em seu confronto do evento principal.

“Estou recebendo apoio”, disse Strickland. “Não porque vocês gostam de mim, mas porque Izzy é uma merda. Quando represento o seu país mais do que Izzy, é fácil me apoiar. Eu vou fazer uma guerra por vocês e vou perder algumas células cerebrais por vocês. Obrigado por me mostrar todo o amor. Obrigado.”

Strickland atacou repetidamente a personalidade de Adesanya antes da luta pelo título de sábado. No início desta semana, Strickland referiu-se a Adesanya como um “senhor envergonhado” e disse que acha que ninguém gosta dele.

Adesanya não hesitou em responder, mas na sexta-feira ele tinha pouco a dizer e encerrou sua promoção cerimonial de pesagem com uma promessa silenciosa de silenciar Strickland na noite da luta.

“Não pense nele”, disse Adesanya. “Não é sobre mim, é sobre nós. Tenho uma grande equipe atrás de mim, grandes países atrás de mim, grandes culturas atrás de mim, mas chega de tudo isso. Amanhã [raises finger to lips].”

O UFC 293 acontece sábado, na Qudos Bank Arena, em Sydney, Austrália.